Gerhard Berger csaknem harminc éve, 1997 végén búcsúzott a Forma–1-től, de a mai napig figyelemmel kíséri a sportág alakulását.
Gerhard Berger szerint nem jó az irány
A 2026-os szabálycsomag azonban már nehezen emészthető számára. Úgy véli, az alapfilozófia évtizedeken át változatlan maradt: az volt a döntő, ki meri tovább nyomni a gázt, ki vállalja be később a féktávot - írja a Motorsport.
„Eddig a paraméterek hasonlóak voltak ahhoz, mint az én időmben” – nyilatkozta a Salzburger Nachrichtennek. Hozzátette azonban:
A 2026-os csomag akkora ugrás, hogy néha már követni is nehéz.”
„Ha a gázelvétel jutalom, az nekem furcsa”
Az új szabályrendszerben az elektromos rendszerek szerepe tovább nőtt, a pilótáknak pedig sokszor tudatosan kell visszavenniük a tempóból, hogy a következő egyenesben nagyobb energialökethez jussanak. Berger számára ez idegen szemlélet.
Ezek az elektromos megoldások a belső égésű motor körül, amikor korábban elveszed a gázt, hogy a következő egyenesre több teljesítményt nyerj, nekem nagyon szokatlanok”
– mondta a 66 éves egykori versenyző. „Van bennem valami ellenállás ezzel kapcsolatban.”
Kiemelte, nem arról van szó, hogy ne értené a technikai hátteret.
„Nem arról van szó, hogy ne tudnék foglalkozni vele, de ha az számít jónak, amikor elveszed a gázt, azzal nehezen barátkozom meg. Ez szembemegy a klasszikus motorsport iránti szeretetemmel” – fogalmazott.
Túlszabályozott sport?
Berger szerint nem csupán a hibrid korszak új fejezete okoz számára fejtörést, hanem az is, hogy a Forma–1 egyre inkább túlszabályozottá válik. Úgy látja, a döntések sokszor olyan fórumokon születnek, ahol nem feltétlenül a versenyzés szellemisége az elsődleges szempont.
A folyamatos túlszabályozás szúrja a szemem. Ráadásul mindezt egy olyan asztalnál döntik el, ahol nem mindenki érzi igazán a motorsport szellemét”
– jegyezte meg, ugyanakkor nem zárkózott el teljesen az újításoktól sem: „Szívesen hagyom magam meglepni.”
Berger pályafutása során olyan csapatoknál versenyzett, mint a Scuderia Ferrari vagy a McLaren, összesen 48 dobogós helyezést és tíz futamgyőzelmet szerzett. Tapasztalatai alapján a sportág működése is gyökeresen átalakult.
„Az órakészítők hosszasan pepecselnek, és valahol még találnak egy tizedet. Az én időmben minden rusztikusabb volt. Nem tudtad pontosan, hogy a csapattársad hol találta azt az időt. A kanyar elején vagy a végén?” – idézte fel.
A telemetria fejlődésével ma már minden adat azonnal elemezhető. „Láthattál ezt-azt az adatokban, de nem sokkal többet. Kimentél a pályára, és azt mondtad, találnom kell egy másodpercet. Ma minden teljesen átlátható.”
Mindezek ellenére Berger nem gondolja, hogy a versenyző szerepe háttérbe szorult volna. „A pilóta és a mérnök közötti súly ma kiegyensúlyozott. Sokat változott a Forma–1, de szerintem aki az én időmben nyerni tudott, az ma is nyerne, és fordítva” – jelentette ki az osztrák legenda, aki bár kritikusan szemléli az új irányt, végleg még nem mondott ítéletet a sportág felett.
