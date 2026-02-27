Gerhard Berger csaknem harminc éve, 1997 végén búcsúzott a Forma–1-től, de a mai napig figyelemmel kíséri a sportág alakulását.

Gerhard Berger brutálisan kritizálja az új Forma–1-et

Fotó: KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk

Gerhard Berger szerint nem jó az irány

A 2026-os szabálycsomag azonban már nehezen emészthető számára. Úgy véli, az alapfilozófia évtizedeken át változatlan maradt: az volt a döntő, ki meri tovább nyomni a gázt, ki vállalja be később a féktávot - írja a Motorsport.

„Eddig a paraméterek hasonlóak voltak ahhoz, mint az én időmben” – nyilatkozta a Salzburger Nachrichtennek. Hozzátette azonban:

A 2026-os csomag akkora ugrás, hogy néha már követni is nehéz.”

„Ha a gázelvétel jutalom, az nekem furcsa”

Az új szabályrendszerben az elektromos rendszerek szerepe tovább nőtt, a pilótáknak pedig sokszor tudatosan kell visszavenniük a tempóból, hogy a következő egyenesben nagyobb energialökethez jussanak. Berger számára ez idegen szemlélet.

Ezek az elektromos megoldások a belső égésű motor körül, amikor korábban elveszed a gázt, hogy a következő egyenesre több teljesítményt nyerj, nekem nagyon szokatlanok”

– mondta a 66 éves egykori versenyző. „Van bennem valami ellenállás ezzel kapcsolatban.”

Gerhard Berger / Michael Schumacher / Ayrton Senna / Damon Hill / Testing Imola 1994.#F1 pic.twitter.com/qidETZCUF6 — Legendary F1 💎 🏁 (@LegendarysF1) February 3, 2026

Kiemelte, nem arról van szó, hogy ne értené a technikai hátteret.

„Nem arról van szó, hogy ne tudnék foglalkozni vele, de ha az számít jónak, amikor elveszed a gázt, azzal nehezen barátkozom meg. Ez szembemegy a klasszikus motorsport iránti szeretetemmel” – fogalmazott.

Túlszabályozott sport?

Berger szerint nem csupán a hibrid korszak új fejezete okoz számára fejtörést, hanem az is, hogy a Forma–1 egyre inkább túlszabályozottá válik. Úgy látja, a döntések sokszor olyan fórumokon születnek, ahol nem feltétlenül a versenyzés szellemisége az elsődleges szempont.

A folyamatos túlszabályozás szúrja a szemem. Ráadásul mindezt egy olyan asztalnál döntik el, ahol nem mindenki érzi igazán a motorsport szellemét”

– jegyezte meg, ugyanakkor nem zárkózott el teljesen az újításoktól sem: „Szívesen hagyom magam meglepni.”

Berger pályafutása során olyan csapatoknál versenyzett, mint a Scuderia Ferrari vagy a McLaren, összesen 48 dobogós helyezést és tíz futamgyőzelmet szerzett. Tapasztalatai alapján a sportág működése is gyökeresen átalakult.