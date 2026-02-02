Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus véget ért a hétvégén megrendezett Legend Boucles de Bastogne rali Belgiumban. A szervezők idő előtt lefújták a versenyt, miután egy halálos balesetben életét vesztette egy néző.

Halálos baleset miatt félbeszakadt a legendás belga rali, gyászól az autósport világa.

Jos Verstappen is versenyzett, amikor megtörtént a halálos baleset
Jos Verstappen is versenyzett, amikor megtörtént a halálos baleset
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Halálos baleset a belga ralin 

A szerencsétlenség a Bonnerue falunál, az RT10-es gyorsasági szakaszon történt, amikor 

a belga Thibaud Mazuin elvesztette uralmát autója felett, és a pálya szélén álló nézők közé csapódott. A helyszínre érkező mentők több sérültet elláttak, de egy hölgy életét már nem tudták megmenteni, aki sajnos meghalt

 - írja a Motorsport. 

A tragédia az egész versenyt beárnyékolta, amelyen több ismert pilóta is elindult, köztük Jos Verstappen, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen édesapja.

A holland versenyző Renaud Jamoul navigátorral, egy piros BMW M3 E30-cal vágott neki a megmérettetésnek, és nyolc szakasz után a kilencedik helyen álltak az összetettben.  

Verstappen számára ez volt a 2026-os szezon első raliversenye, amelyet nagy várakozás előzött meg, ám

 a tragikus események miatt a sporteredmények háttérbe szorultak. A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását, a szervezők pedig biztonsági okokból lefújták a rendezvényt.

Végzetes baki: eltévedt Afrikában a Dakar-rali első helyezettje
SUV-ok is indulhatnak a WRC rali-világbajnokságon
A Forma-1-be vágyik a rali Verstappenje

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!