Halálos baleset miatt félbeszakadt a legendás belga rali, gyászól az autósport világa.

Jos Verstappen is versenyzett, amikor megtörtént a halálos baleset

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Halálos baleset a belga ralin

A szerencsétlenség a Bonnerue falunál, az RT10-es gyorsasági szakaszon történt, amikor

a belga Thibaud Mazuin elvesztette uralmát autója felett, és a pálya szélén álló nézők közé csapódott. A helyszínre érkező mentők több sérültet elláttak, de egy hölgy életét már nem tudták megmenteni, aki sajnos meghalt

- írja a Motorsport.

A tragédia az egész versenyt beárnyékolta, amelyen több ismert pilóta is elindult, köztük Jos Verstappen, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen édesapja.

A holland versenyző Renaud Jamoul navigátorral, egy piros BMW M3 E30-cal vágott neki a megmérettetésnek, és nyolc szakasz után a kilencedik helyen álltak az összetettben.

Verstappen számára ez volt a 2026-os szezon első raliversenye, amelyet nagy várakozás előzött meg, ám