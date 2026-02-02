Halálos baleset miatt félbeszakadt a legendás belga rali, gyászól az autósport világa.
Halálos baleset a belga ralin
A szerencsétlenség a Bonnerue falunál, az RT10-es gyorsasági szakaszon történt, amikor
a belga Thibaud Mazuin elvesztette uralmát autója felett, és a pálya szélén álló nézők közé csapódott. A helyszínre érkező mentők több sérültet elláttak, de egy hölgy életét már nem tudták megmenteni, aki sajnos meghalt
- írja a Motorsport.
A tragédia az egész versenyt beárnyékolta, amelyen több ismert pilóta is elindult, köztük Jos Verstappen, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Max Verstappen édesapja.
A holland versenyző Renaud Jamoul navigátorral, egy piros BMW M3 E30-cal vágott neki a megmérettetésnek, és nyolc szakasz után a kilencedik helyen álltak az összetettben.
Verstappen számára ez volt a 2026-os szezon első raliversenye, amelyet nagy várakozás előzött meg, ám
a tragikus események miatt a sporteredmények háttérbe szorultak. A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását, a szervezők pedig biztonsági okokból lefújták a rendezvényt.