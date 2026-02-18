Egész pályafutása alatt túlnyomó többséggel felülmúlta csapattársait. Lewis Hamilton különösen a Mercedes turbo-hibrid korszakában brillírozott. A ground-effect korszakban viszont a hétszeres világbajnoknak nehézséget okozott, hogy a George Russel és a Charles Leclerc ellen folyamatos csapaton belüli harcokból is győztesen jöjjön ki.

Ezért nem veri már a csapattársait Hamilton

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A tavalyi szezonban a Ferrarinál Hamilton rendszeresen lemaradt Leclerc mögött a kvalifikációban és a futamokon is. Ilyen a McLarennél és a Mercedesnél töltött időszaka alatt nagyon ritkán fordult elő.

A 41 éves pilóta nem rejtette véka alá, hogy nem szerette a korábbi korszak autóit. Csupán két futamgyőzelmet tud felmutatni négy év alatt.

A korábbi F1 pilóta, David Coulthard szerint Hamilton már nem olyan gyors, mint régen. Ebből adódóan nem tudja már ugyanazt a tekintélyt kivívni és érvényesíteni a csapattársaival szemben.

A korábbi pilóta az Up To Speed podcastben elmondta, mikor jött rá, hogy abba kell hagynia a versenyzést.

„Amikor a stopper már nem szólt hozzám, a köridők már nem voltak meg. És akkor rájöttem, hogy igen, egyszerűen elveszted azt az előnyt. Futballos kifejezéssel élve, ez olyan, mintha egy yardot veszítenél vagy ilyesmi? Egyszerűen nem tudsz többé labdába rúgni”

- mondta Coulthard, majd hozzátette.

„Csak azon tűnődöm, hogy Lewis elvesztette-e azt a kis tizedmásodpercet, amivel korábban minden csapattársát megelőzte. Mert az elmúlt három évben nem dominálta csapattársait úgy, ahogy tette az előző 15 évben.”