Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Seattle Seahawks viszonylag simán győzte le a New England Patriotsot a tengerentúli amerikaifutball-liga 60. Super Bowlján. A Santa Clarában tartott eseményre rengeteg híresség érkezett, köztük az a Lewis Hamilton is, aki második Forma–1-es szezonjára készül a Ferrarinál. Nagyon úgy néz ki, hogy a hétszeres világbajnok felkészülésébe belefért egy kis románc is, ugyanis a brit először mutatkozott Kim Kardashiannal.

Lewis Hamilton második Ferraris idényére készül

Fotó: FEDERICO SCOPPA / AFP

Lewis Hamiltont rögtön megtalálta a kamera

A Kim Kardashinnal való pletykák után a Cosmopolitan nevű oldal rögtön összeszedte Hamilton korábbi randipartnereit, többek között Nicole Scherzingert, Rihannát, Kendall Jennert, Palvin Barbarát és Shakirát. Legutóbb pedig arról szóltak a hírek, hogy Violetta Bert, az orosz szuperszexi fitneszmodell is lecsapott a pilótára.

Akkor úgy gondolták a hozzá közel állók, hogy Hamilton a szinglik életét éli, ám a 60. Super Bowl után egyértelművé vált, hogy a hétszeres világbajnok és Kim Kardashian már nem csak titokban randizgat. A sztárpárt rögtön megtalálta a kamera a Levi's Stadionban, s szinte azonnal látszódott, hogy izzik köztük a levegő.

„Most, hogy nyilvános a kapcsolatuk, villámgyorsan haladnak előre. Lewis a meccs alatt azt mondta Kimnek, hogy készen áll bemutatni őt az édesanyjának” – írta a The Sun.

Már most átok ül Hamiltonon?

Hamilton rajongói rögtön elárasztották a közösségi médiát, és igyekezték őt figyelmeztetni a „Kardashian-átokra”, amely állítólag negatív hatást gyakorol azokra a sportolókra, akik a nővérekkel randiznak. A hozzászólások nagy része a brit legutóbbi Instagram-bejegyzéséhez érkezett, valaki már most elkönyvelte, hogy a „Ferrari és az átok katasztrófához vezet.”

Koncentrálj magadra, király. Kim Kardashian tönkre fogja tenni a szezonodat

– írta egy másik kommentelő. A Sun hozzátette, hogy információi szerint a páros tisztában van a negatív visszhanggal, ám nem érdekli, sőt untatja is őket.

Biztatóan alakul a felkészülés

Lewis Hamilton elégedetten értékelte a csapata teljesítményét, miután a barcelonai tesztsorozat utolsó napján 63 kört teljesített a Ferrarival, ráadásul a hét leggyorsabb körét is megfutotta. Mosolyogva, vidáman beszélt arról is, hogy 2026-ban mindenki új energiát hozott a csapathoz, ez pedig élteti őt.

Minden egyes csapattagon érzem a győztes mentalitást, jobban, mint valaha, és ez pozitív. Mindenki bizakodó és hihetetlenül lelkes. Nem kergetünk illúziókat, nem hisszük azt, hogy már készen állunk. Tudjuk, hogy van még tennivalónk.

A brit klasszisnak van is mit bizonyítania a szurkolóknak, hiszen első maranellói idénye pocsékul sikerült, karrierje során először fordult elő, hogy dobogós helyezés nélkül zárta az évet. Különösen csapattársa, Charles Leclerc eredményei mellett nézett ki tragikusan a szezonja, mivel a monacói hétszer is dobogóra állhatott és kivétel nélkül bejutott az időmérők utolsó szakaszába.