Tavaly májusban született meg Max Verstappen és párja, Kelly Piquet kislánya, Lily. A négyszeres Forma-1-es világbajnok első gyermeke éppen a Miami Nagydíj előtt jött világra. A Netflix F1-es sorozatának új évadában – amely a 2025-ös idény eseményeit dolgozza fel – a Red Bull holland sztárja Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerc-rel beszélget a rá váró kihívásokról.

Lewis Hamilton és Max Verstappen a jövő héten kezdődő Forma-1-es szezonrajt előtt

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Ezért nem vállalt még gyereket Lewis Hamilton?

A tavalyi szezon kezdete előtt vetődött fel a téma, hogy hogyan várja a holland versenyző a gyerekvállalást.

„Hamarosan apa leszel, izgatott vagy már?” – kérdezte Hamilton Verstappent, aki erre mosolyogva kijelentette: „igen, szerintem szórakoztató lesz”. Erre a hétszeres világbajnok így folytatta: „Nem vagy ideges? Ott kell majd lenned és nézned, ahogy világra jön”. Verstappen erre kissé vonakodva megjegyezte, hogy szerinte a műtőn kívül fog várakozni, amire a Ferrari másik pilótája, Charles Leclerc – aki novemberben jegyezte el menyasszonyát, Alexandra Saint Mleux-t – Verstappennel értett egyet a kérdésben.

Hamilton erre viccesen felidézte egy korábbi élményét, ami állítása szerint hosszú évekre elvette a kedvét attól, hogy gyermeket vállaljon.

Jártam egy lánnyal, akinek a húga gyereket várt. A szülésnél ott voltam a műtő előtt, hallottam a sikolyát, és majdnem elájultam, pedig nem is az én gyerekem született

– mondta a hétszeres világbajnok.

A 41 éves brit pilótának még nincs gyereke, de az utóbbi hetekben ismét a szerelmi életéről kezdtek pletykálni, miután többször is randizott a 45 éves amerikai realitysztárral, Kim Kardashiannal. A páros egy romantikus hétvégét is együtt töltött az Egyesült Királyságban, azóta pedig Párizsban és a Super Bowlon is látták őket együtt, ahol hevesen csókolóztak a lelátón.