Útja tudatos építkezés eredménye: 2022-ben végzett az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon, és alapképzése alatt végig a Formula Student-versenysorozatban szereplő Arrabona Racing Team (ART) tagja volt. Horváth Hanna a diploma után a Jaguar Land Rovernél is dolgozott, majd űrtechnológiai posztgraduális képzést végzett, jelenleg pedig a Delfti Műszaki Egyetem repülőgépipari mesterképzésén folytat aerodinamikai specializációt.

Horváth Hanna Forma-1-es mérnöki karrierjét a Mercedesnél teljesítheti ki

Fotó: uni.sze.hu/

Horváth Hanna a Mercedesnél

Brackley-ben, a Mercedes kísérleti aerodinamikai kutató-fejlesztő részlegén dolgozik, ott, ahol a tizedmásodperceket érő részletek születnek. Ahogyan ő fogalmazott: „Most tartok az egyéves megbízatás felénél.”

A feladatai kifejezetten a méréstechnikához és a szélcsatornás munkához kapcsolódnak, és komoly felelősséget is kapott: „Az autó orrán lévő Pitot-cső kalibrálását teljes egészében rám bízták” — idézte a szakembert a Széchenyi Egyetem weboldalán megjelent írás.

A munka nemcsak precizitást, hanem modern megoldásokat is igényel:

A különböző mérési folyamatok támogatására robotokat is alkalmazunk. Élvezem, hogy gyorsan pörögnek a projektek.

A Forma–1-es közeg pedig belülről is ad élményeket: „Volt már szerencsém találkozni Kimi Antonellivel és George Russell-lel” — jelentette ki.

Az ART ugródeszka volt

Horváth Hanna szerint a győri évek és az ART-ben szerzett tapasztalatok döntőek voltak: „Nemcsak infrastrukturálisan, hanem szakmailag is támogató közegben működhettünk.” A jelenlegi hallgatóknak pedig azt üzeni, hogy a célokhoz kitartás, önbizalom és folyamatos fejlődés kell.

A világbajnoki idény - amelyet az M4 Sport közvetít - jövő hétvégén kezdődik Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal.