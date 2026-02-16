A fiatal motorsport-influenszer, Izzy Hammond a beszámolók szerint a 13-as kanyarban túl nagy sebességet vitt be, a Forma E autó alulkormányzottá vált, majd az első jobb oldali résszel a védőfalnak ütközött.

Izzy Hammond alaposan összetörte az autóját

Fotó: X/talkSport

Mi történt Izzy Hammonddal?

A Lola csapat versenygépe súlyosan megrongálódott, a törmelék pedig beterítette az aszfaltcsíkot. A csapatrádióban Izzy azonnal jelezte, hogy nemtörtént komoly baj:

Jól vagyok, jól vagyok”

– mondta, miközben a biztonsági autó és az orvosi személyzet a helyszínre sietett.

Szerencsére Hammond sértetlenül szállt ki az összetört autóból, és a kötelező orvosi vizsgálatok sem mutattak ki problémát. A baleset után elmondta, hogy véleménye szerint nem volt elegendő hő a gumikban féktávon,

ezért nem tudta megfelelően lelassítani az autót, amely a kanyar csúcspontján elvesztette a tapadást. A történtekért bocsánatot kért „fantasztikus” csapatától, amiért „lenullázta” az autót.

Az incidens komoly riadalmat keltett a helyszínen. Több ismert tartalomgyártó is aggódva figyelték az eseményeket. A futam kommentátoraként dolgozó David Coulthard részletesen elemezte a látottakat: Izzy az íven haladva elvesztette a tapadását, lesodródott az apexnél, majd a falnak csapódott. Hozzátette, hogy az ütközési energia jelentős részét az autó felfüggesztése nyelte el, míg a pilótát védő halo és a monocoque szerkezet hatékonyan óvta a versenyzőt.

Izzy Hammond – akinek közel 285 ezer követője van az Instagramon – a történtek ellenére pozitívan nyilatkozott az élményről.

Kiemelte, hogy rendkívül hálás a „megismételhetetlen lehetőségért”, hogy Formula E-autót vezethetett. Korábban viccelődve még azt is megjegyezte, hogy talán fejjel lefelé vagy háttal a falban végzi majd, és előre elnézést kért csapatától, ha „összetöri” az autót.

A baleset óhatatlanul felidézte édesapja, Richard Hammond korábbi, sokkal súlyosabb bukásait. A műsorvezető 2006-ban, a Top Gear forgatásán szenvedett életveszélyes balesetet az Elvington repülőtéren, amikor a Vampire Dragster egyik gumihibája miatt több mint 500 km/órás sebességnél szenvedett balesetet, és két hétre kómába került. 2017-ben, a The Grand Tour felvétele során egy nagy teljesítményű Rimac Concept One volánja mögött veszítette el az uralmát az autó felett; a jármű többször átfordult, majd kigyulladt. Hammond csodával határos módon túlélte az esetet.