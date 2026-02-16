Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Még nézni is rossz volt. Izzy Hammond ijesztő balesetet szenvedett a Forma E Evo Series egyik futamán, amikor nagy sebességnél a falnak csapódott a szaúd-arábiai dzsiddai versenypályán. A népszerű autós műsorvezető, Richard Hammond lánya az influenszerek és hírességek részvételével zajló széria eseményen vett részt, ahol a csapatok repülő körökben mérik össze a tempójukat.

A fiatal motorsport-influenszer, Izzy Hammond a beszámolók szerint a 13-as kanyarban túl nagy sebességet vitt be, a Forma E autó alulkormányzottá vált, majd az első jobb oldali résszel a védőfalnak ütközött.

Izzy Hammond alaposan összetörte az autóját
Izzy Hammond alaposan összetörte az autóját 
Fotó: X/talkSport

Mi történt Izzy Hammonddal?

A Lola csapat versenygépe súlyosan megrongálódott, a törmelék pedig beterítette az aszfaltcsíkot. A csapatrádióban Izzy azonnal jelezte, hogy nemtörtént komoly baj: 

Jól vagyok, jól vagyok”

 – mondta, miközben a biztonsági autó és az orvosi személyzet a helyszínre sietett.

Szerencsére Hammond sértetlenül szállt ki az összetört autóból, és a kötelező orvosi vizsgálatok sem mutattak ki problémát. A baleset után elmondta, hogy véleménye szerint nem volt elegendő hő a gumikban féktávon, 

ezért nem tudta megfelelően lelassítani az autót, amely a kanyar csúcspontján elvesztette a tapadást. A történtekért bocsánatot kért „fantasztikus” csapatától, amiért „lenullázta” az autót.

Az incidens komoly riadalmat keltett a helyszínen. Több ismert tartalomgyártó is aggódva figyelték az eseményeket. A futam kommentátoraként dolgozó David Coulthard részletesen elemezte a látottakat: Izzy az íven haladva elvesztette a tapadását, lesodródott az apexnél, majd a falnak csapódott. Hozzátette, hogy az ütközési energia jelentős részét az autó felfüggesztése nyelte el, míg a pilótát védő halo és a monocoque szerkezet hatékonyan óvta a versenyzőt.

Izzy Hammond – akinek közel 285 ezer követője van az Instagramon – a történtek ellenére pozitívan nyilatkozott az élményről.

 Kiemelte, hogy rendkívül hálás a „megismételhetetlen lehetőségért”, hogy Formula E-autót vezethetett. Korábban viccelődve még azt is megjegyezte, hogy talán fejjel lefelé vagy háttal a falban végzi majd, és előre elnézést kért csapatától, ha „összetöri” az autót.

A baleset óhatatlanul felidézte édesapja, Richard Hammond korábbi, sokkal súlyosabb bukásait. A műsorvezető 2006-ban, a Top Gear forgatásán szenvedett életveszélyes balesetet az Elvington repülőtéren, amikor a Vampire Dragster egyik gumihibája miatt több mint 500 km/órás sebességnél szenvedett balesetet, és két hétre kómába került. 2017-ben, a The Grand Tour felvétele során egy nagy teljesítményű Rimac Concept One volánja mögött veszítette el az uralmát az autó felett; a jármű többször átfordult, majd kigyulladt. Hammond csodával határos módon túlélte az esetet.

Izzy Hammond mostani incidense látványos és ijesztő volt, de a modern versenyautók biztonsági megoldásai ismét bizonyították hatékonyságukat: a fiatal versenyző sértetlenül megúszta a nagyerejű ütközést.

„Lassan szakácsok is vezethetik az F1-es autókat” – kiborult Fernando Alonso
A Red Bull pilótáján nevet mindenki, hihetetlen hibát vétett – videó
A vérfürdőbe torkollott futam után kétszer kellett zuhanyoznia a pilótának
Vezetés közben rosszul lett, balesetet szenvedett a Szeged legendás kéziedzője
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!