Az ausztrál Jack Doohan az Alpine Forma-1-es istállótól való távozása után ebben a szezonban a Haas csapat tartalékpilótája lesz.

A 23 éves Jack Doohan – a legendás motorversenyző, Mick Doohan fia – tavaly hat versenyen indult az Alpine színeiben, mielőtt átvette a helyét az argentin Franco Colapinto, ugyanakkor a múlt év végéig teszt- és tartalékversenyzőként a csapat tagja maradt. Doohan a 31 esztendős japán Hirakava Rjo mellé kerül az amerikai tulajdonú Haas tartalékpilótái közé – számolt be róla az MTI.

Jack Doohan a Haas tartalékpilótája lesz
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Jack Doohan a Haas csapatához került

„Ez az ideális hely a Forma-1-es karrierem folytatásához” 

– mondta Doohan. A csapatfőnök, Komacu Ajao szerint az ausztrál pilóta Alpine-nál szerzett tartalékpilóta-tapasztalata nagy előnyt jelent számukra.

A 2026-os Forma-1-es szezon március 8-án kezdődik Melbourne-ben az Ausztrál Nagydíjjal.

 

