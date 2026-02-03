A 23 éves Jack Doohan – a legendás motorversenyző, Mick Doohan fia – tavaly hat versenyen indult az Alpine színeiben, mielőtt átvette a helyét az argentin Franco Colapinto, ugyanakkor a múlt év végéig teszt- és tartalékversenyzőként a csapat tagja maradt. Doohan a 31 esztendős japán Hirakava Rjo mellé kerül az amerikai tulajdonú Haas tartalékpilótái közé – számolt be róla az MTI.

Jack Doohan a Haas tartalékpilótája lesz

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Jack Doohan a Haas csapatához került

„Ez az ideális hely a Forma-1-es karrierem folytatásához”

– mondta Doohan. A csapatfőnök, Komacu Ajao szerint az ausztrál pilóta Alpine-nál szerzett tartalékpilóta-tapasztalata nagy előnyt jelent számukra.

"I would like to thank the team for giving me the opportunity to grow and take on the great challenge of 2026 together." 🗣️ JD#HaasF1 #F1 | @jackdoohan33 pic.twitter.com/lgx0gOIIFk — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026

A 2026-os Forma-1-es szezon március 8-án kezdődik Melbourne-ben az Ausztrál Nagydíjjal.