Jégen száguld az F1-es világbajnok, Kimi Räikkönen fia: a 11 éves Robin Räikkönen videója felrobbantotta a netet, ami nem is meglepő, mivel más ebben a korban inkább még csak biciklizget.

Tiszta apja: Robin Kimi Räikkönen nyomdokaiba lépett

Hihetetlen nagy tehetség Kimi Räikkönen fia

Az esemény helyszíne a finnországi Tahko volt, ahol a négyszeres ralivilágbajnok Tommi Mäkinen vezetéstechnikai iskolát működtet. A központ különösen a téli hónapokban népszerű, hiszen a tanpályákat befagyott tavakon alakítják ki, ideális körülményeket biztosítva a havas-jeges vezetési technikák elsajátításához - írja a Motorsport.

Robin itt ülhetett először raliautó volánja mögé, és a beszámolók szerint kifejezetten magabiztosan mozgott az autóval. Édesanyja, Minttu Räikkönen egy rövid videót is megosztott az első próbáról, amelyen jól látható, hogy fia kontrollált csúszásokkal, látványos stílusban veszi a jeges kanyarokat.

A különleges pillanatnak több ismert nézője is akadt. A helyszínen volt a család közeli barátja és Robin keresztapja, Gino Rosato, aki korábban hosszú éveken át dolgozott a Ferrari kötelékében.

A nap során Robin nemcsak vezetett, hanem tanulhatott is:

egy másik felvételen már utasként tűnt fel, miközben az autót maga Mäkinen irányította. A navigátori ülésből figyelhette a világbajnok minden mozdulatát, ami ritka lehetőség egy ilyen fiatal versenyző számára.

Robin Räikkönen fejlődése nem meglepő azok számára, akik követik a család motorsporthoz fűződő kapcsolatát. Apja Forma–1-es világbajnoki címe és a most megszerzett ralis tapasztalatok alapján sokan már most komoly jövőt jósolnak neki – akár a rali, akár a száguldó cirkusz irányába vezet majd az útja.