A rajongók megőrülnek. A Forma–1 világában megszokott a sebesség és az adrenalin, ám most egészen más miatt került reflektorfénybe Lando Norris. A brit pilóta legújabb, kosztümös filmeket idéző videója pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát, a rajongók pedig nem győzik dicsérni az elegáns, stílusos koncepciót.

A McLaren világbajnoka, Lando Norris – aki a 2025-ös szezon megnyerésével ért fel a csúcsra – ezúttal nem a versenypályán, hanem a divat és a marketing világában villantott nagyot.

Lando Norris a pályán kívül is nagyot ment
Lando Norris a pályán kívül is nagyot alakított
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lando Norris  felrobbantotta az internetet

A február 26-án debütáló „Grand LN Collection” kampányfilmje látványvilágában 

teljes szakítást jelent a megszokott, pörgős autós tartalmakkal: lágy fények, vonós hangszerek és egy ódon kastély teremtik meg az arisztokratikus hangulatot 

- írja a Motorsport.

A kisfilm egy elegáns Land Rover érkezésével indul, amelyből két modell száll ki hűvös magabiztossággal. Norris nemcsak a projekt arca, hanem narrátora is lett: a monológ stílusa sokak szerint a Bridgerton hangulatát idézi, ami azonnal megmozgatta a nézők fantáziáját. A kommentmezőt hamar elárasztották a lelkes reakciók, az egyik rajongó például röviden így foglalta össze véleményét: 

Ez maga a művészet.”

Az LN4 márka az elmúlt hónapokban főként a világbajnoki címhez kapcsolódó termékekre épített, most azonban markáns irányváltás figyelhető meg. 

Az új kollekció darabjai – pólók, pulóverek és rögbifelsők – a korai 2010-es évek elitista, mégis lezser divatját idézik. A modellek krikettezés és biliárdozás közben mutatják be a ruhákat, a vizuális világ pedig több nézőt is a Made in Chelsea korai évadaira emlékeztetett.

A kollekció egyik központi motívuma a „Grand LN Hotel” gyémánt alakú kulcstartós logója, amely a videó egyik legemlékezetesebb eleme lett. A fogadtatás egyértelműen pozitív: a legnépszerűbb hozzászólások egyike tökéletesen tükrözi a hangulatot: 

Féltem a bankszámlámat ettől a kollekciótól, minden kell.”

A videó virális sikere alapján úgy tűnik, Norris a divat és a márkaépítés területén is megtalálta a ritmust. Egy másik felhasználó elismerően így fogalmazott: „Az új cuccok annyira menők, senki sem csinálja ezt úgy, mint ő.”

