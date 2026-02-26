A McLaren világbajnoka, Lando Norris – aki a 2025-ös szezon megnyerésével ért fel a csúcsra – ezúttal nem a versenypályán, hanem a divat és a marketing világában villantott nagyot.

Lando Norris a pályán kívül is nagyot alakított

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lando Norris felrobbantotta az internetet

A február 26-án debütáló „Grand LN Collection” kampányfilmje látványvilágában

teljes szakítást jelent a megszokott, pörgős autós tartalmakkal: lágy fények, vonós hangszerek és egy ódon kastély teremtik meg az arisztokratikus hangulatot

- írja a Motorsport.

A kisfilm egy elegáns Land Rover érkezésével indul, amelyből két modell száll ki hűvös magabiztossággal. Norris nemcsak a projekt arca, hanem narrátora is lett: a monológ stílusa sokak szerint a Bridgerton hangulatát idézi, ami azonnal megmozgatta a nézők fantáziáját. A kommentmezőt hamar elárasztották a lelkes reakciók, az egyik rajongó például röviden így foglalta össze véleményét:

Ez maga a művészet.”

A letter from the Grand LN hotelier 🖋️ Collection launches 26.02.26 pic.twitter.com/lDJtJutmrT — LN⁴ (@LN4) February 23, 2026

Az LN4 márka az elmúlt hónapokban főként a világbajnoki címhez kapcsolódó termékekre épített, most azonban markáns irányváltás figyelhető meg.

Az új kollekció darabjai – pólók, pulóverek és rögbifelsők – a korai 2010-es évek elitista, mégis lezser divatját idézik. A modellek krikettezés és biliárdozás közben mutatják be a ruhákat, a vizuális világ pedig több nézőt is a Made in Chelsea korai évadaira emlékeztetett.

A kollekció egyik központi motívuma a „Grand LN Hotel” gyémánt alakú kulcstartós logója, amely a videó egyik legemlékezetesebb eleme lett. A fogadtatás egyértelműen pozitív: a legnépszerűbb hozzászólások egyike tökéletesen tükrözi a hangulatot:

Féltem a bankszámlámat ettől a kollekciótól, minden kell.”

A videó virális sikere alapján úgy tűnik, Norris a divat és a márkaépítés területén is megtalálta a ritmust. Egy másik felhasználó elismerően így fogalmazott: „Az új cuccok annyira menők, senki sem csinálja ezt úgy, mint ő.”