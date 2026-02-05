A McLaren brit kiválósága, Lando Norris szerint a csaknem ötszáz lóerős elektromos kiegészítő hajtás alaposan átvariálhatja a futamokat.

Lando Norrisnak nehéz dolga lesz, ha meg akarja védeni a címét

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Jön a káosz? Lando Norris szerint igen

Több előzés, több párbaj lesz, és több olyan helyzet, amikor egy pilóta próbálja védeni a pozícióját. Az ebből adódó jojó-effektusok pedig általában kaotikus jelenetekhez vezetnek"

- fejtette ki a 26 éves versenyző, aki kitért az elektromos hajtást maximálisan kiaknázó, úgynevezett "boost" gomb szerepére.

„Ennek a gombnak a megnyomásával védekezni lehet egy hátulról érkező támadás ellen, illetve meg lehet indítani egy előzést is annak függvényében, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátor.

A plusz erőt fel lehet egyszerre használni, vagy elosztva a körön át. Ehhez járul még az előzési üzemmód, amely akkor használható, ha két autó között legfeljebb egy másodperc a különbség, ez egy kis időre még több elektromos hajtást biztosít - persze ha a pilóta a gáz elvételével feltölti az akkumulátort"

- magyarázta Norris, megerősítve, hogy a legnagyobb kihívást jelenleg az akkumulátor megfelelő használata jelenti, írja az MTI.

Közölte, a versenyzőknek tudniuk kell, hogy mikor érdemes bevetni a plusz erőt, amely komoly gyorsulással jár, de csak rövid ideig.

Alkalmazkodnunk kell, de ha nem nyerek több vb-címet, én már akkor is elértem az életcélomat. Örülök, hogy ez megadatott nekem"

- tette hozzá.

A Forma–1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.