Lando Norris és Magui Corceiro 2023-ban kezdtek el randevúzni egymással, majd a következő évben már külön utakon jártak. Később újra egymásra találtak, és 2025-ben hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, miután korábban hónapokig találgatások övezték viszonyukat. A 23 éves portugál bombázó a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíjon a kamerák előtt csókolta meg Norrist, aki pályafutása első vb-győzelmét ünnepelhette a szezonzáró futamon. Ezek után úgy tűnt, felhőtlen a boldogság kettejük között, ám a legfrissebb hírek szerint újabb fordulat következett be a kapcsolatukban.

A legfrissebb hírek szerint Lando Norris és Magui Corceiro már nincsenek együtt

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Lando Norris szakított a barátnőjével?

Brit sajtóhírek szerint a McLaren sztárja a Williams pilótájának, Carlos Sainznak a kérdésére Bahreinben árulta el, mi történt közte és modell barátnője között.

„Jól megvagytok Magui-val?” – kérdezte F1-es riválisától a spanyol versenyző.

„Nem” – felelte Norris, aki ezt követően megerősítette, hogy jelenleg szingli,

ez a válasz pedig alaposan megdöbbentette Sainzot.

Lando Norris 'splits' with model girlfriend just months after sealing F1 championship with infamous kisshttps://t.co/EPzHIv1OaM — GB News (@GBNEWS) February 19, 2026

Norris címvédőként készülhet a 2026-os Forma-1-es idényre, amely a drasztikusan átírt, új szabályrendszer fényében érdekesnek ígérkezik.

Az F1-es mezőny jelenleg Bahreniben tesztel, a szezon március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

Íme, néhány szexi fotó Magui Corceiróról: