Lando Norris és Magui Corceiro 2023-ban kezdtek el randevúzni egymással, majd a következő évben már külön utakon jártak. Később újra egymásra találtak, és 2025-ben hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, miután korábban hónapokig találgatások övezték viszonyukat. A 23 éves portugál bombázó a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíjon a kamerák előtt csókolta meg Norrist, aki pályafutása első vb-győzelmét ünnepelhette a szezonzáró futamon. Ezek után úgy tűnt, felhőtlen a boldogság kettejük között, ám a legfrissebb hírek szerint újabb fordulat következett be a kapcsolatukban.
Lando Norris szakított a barátnőjével?
Brit sajtóhírek szerint a McLaren sztárja a Williams pilótájának, Carlos Sainznak a kérdésére Bahreinben árulta el, mi történt közte és modell barátnője között.
„Jól megvagytok Magui-val?” – kérdezte F1-es riválisától a spanyol versenyző.
„Nem” – felelte Norris, aki ezt követően megerősítette, hogy jelenleg szingli,
ez a válasz pedig alaposan megdöbbentette Sainzot.
Norris címvédőként készülhet a 2026-os Forma-1-es idényre, amely a drasztikusan átírt, új szabályrendszer fényében érdekesnek ígérkezik.
Az F1-es mezőny jelenleg Bahreniben tesztel, a szezon március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.
Íme, néhány szexi fotó Magui Corceiróról:
