A Forma-1 világbajnoka szakított a barátnőjével. Lando Norris az egyik riválisa, Carlos Sainz érdeklődésére árulta el, hogy már nincs együtt a dögös portugál modellel, Magui Corceiróval.

Lando Norris és Magui Corceiro 2023-ban kezdtek el randevúzni egymással, majd a következő évben már külön utakon jártak. Később újra egymásra találtak, és 2025-ben hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, miután korábban hónapokig találgatások övezték viszonyukat. A 23 éves portugál bombázó a tavalyi Abu-Dzabi Nagydíjon a kamerák előtt csókolta meg Norrist, aki pályafutása első vb-győzelmét ünnepelhette a szezonzáró futamon. Ezek után úgy tűnt, felhőtlen a boldogság kettejük között, ám a legfrissebb hírek szerint újabb fordulat következett be a kapcsolatukban.

Lando Norris és barátnője, Magui Corceiro
A legfrissebb hírek szerint Lando Norris és Magui Corceiro már nincsenek együtt
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Lando Norris szakított a barátnőjével?

Brit sajtóhírek szerint a McLaren sztárja a Williams pilótájának, Carlos Sainznak a kérdésére Bahreinben árulta el, mi történt közte és modell barátnője között.

„Jól megvagytok Magui-val?” – kérdezte F1-es riválisától a spanyol versenyző. 

„Nem” – felelte Norris, aki ezt követően megerősítette, hogy jelenleg szingli, 

ez a válasz pedig alaposan megdöbbentette Sainzot.

Norris címvédőként készülhet a 2026-os Forma-1-es idényre, amely a drasztikusan átírt, új szabályrendszer fényében érdekesnek ígérkezik.

Az F1-es mezőny jelenleg Bahreniben tesztel, a szezon március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

Íme, néhány szexi fotó Magui Corceiróról:

modell, Margarida Corceiro
Galéria: Lando Norris barátnője, a szépséges Margarida Corceiro
1/22
Margarida Corceiro, a brit F1-es versenyző Lando Norris barátnője

