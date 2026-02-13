Live
Max Verstappen az új motorszabályokkal kapcsolatban kemény kritikát fogalmazott meg. A vb-címvédő Lando Norris nem ért egyet riválisával, szerinte az F1-es pilótáknak nincs okuk panaszkodni. A McLaren sztárja azt is hozzátette, hogy akinek nem tetszik az új rendszer, annak nem kötelező itt versenyeznie.

Max Verstappen ugyan biztató teljesítménnyel kezdte az előszezoni teszteket Bahreinben, mégsem elégedett. A Red Bull négyszeres világbajnoka szerint az új hibrid motorok nem Forma-1 szintűek, a megújult autók vezetése számára nem túl élvezetes. A McLaren sztárja, Lando Norris azonban az ellenkező véleményen van, a brit pilóta nem hagyta szó nélkül Verstappen kritikáját.

McLaren's British driver Lando Norris and Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen stand on the grid ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 7, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lando Norrisnak nem tetszett Max Verstappen panaszáradata
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lando Norris helyretette Max Verstappent

A világbajnoki címvédő úgy véli, az új autók vezetéséhez hozzá kell szokni, a változásból pedig nem kell nagy ügyet csinálni, mert ez a Forma-1 velejárója.

„Annyi van, hogy az F1 folyamatosan változik. Néha jobban megy, néha rosszabbul. Nevetséges összegeket kapunk a vezetésért, szóval végül is nem lehet panaszunk. Ha le akar állni, akkor leállhat” – reagált határozottan Verstappen panaszára Norris, aki itt nem állt meg.

Minden pilóta csinálhat mást. Nem feltétlenül kell itt lennie. Ez egy kihívás, de élvezetes. 

A mérnökök és a pilóták számára ez más: másképp kell vezetni, másképp kell megérteni a dolgokat, és másképp kell kezelni őket. De még mindig vezethetek autókat, utazhatok a világban, és nagyon jól érzem magam. Szóval nem, nincs okom panaszra” – tette hozzá a McLaren sztárja, aki burkoltan azt üzente Verstappenek, hogy akár vissza is vonulhat, majd hozzátette, hogy szerinte a holland úgyis mindent belead majd, és idén is ugyanúgy fog küzdeni a győzelemért, mint korábban.

Lando Norrisnak nehéz dolga lesz, ha meg akarja védeni a címét
2025-ben Lando Norris lett a Forma-1 világbajnoka
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

