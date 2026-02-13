Max Verstappen ugyan biztató teljesítménnyel kezdte az előszezoni teszteket Bahreinben, mégsem elégedett. A Red Bull négyszeres világbajnoka szerint az új hibrid motorok nem Forma-1 szintűek, a megújult autók vezetése számára nem túl élvezetes. A McLaren sztárja, Lando Norris azonban az ellenkező véleményen van, a brit pilóta nem hagyta szó nélkül Verstappen kritikáját.

Lando Norrisnak nem tetszett Max Verstappen panaszáradata

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lando Norris helyretette Max Verstappent

A világbajnoki címvédő úgy véli, az új autók vezetéséhez hozzá kell szokni, a változásból pedig nem kell nagy ügyet csinálni, mert ez a Forma-1 velejárója.

„Annyi van, hogy az F1 folyamatosan változik. Néha jobban megy, néha rosszabbul. Nevetséges összegeket kapunk a vezetésért, szóval végül is nem lehet panaszunk. Ha le akar állni, akkor leállhat” – reagált határozottan Verstappen panaszára Norris, aki itt nem állt meg.

Minden pilóta csinálhat mást. Nem feltétlenül kell itt lennie. Ez egy kihívás, de élvezetes.

A mérnökök és a pilóták számára ez más: másképp kell vezetni, másképp kell megérteni a dolgokat, és másképp kell kezelni őket. De még mindig vezethetek autókat, utazhatok a világban, és nagyon jól érzem magam. Szóval nem, nincs okom panaszra” – tette hozzá a McLaren sztárja, aki burkoltan azt üzente Verstappenek, hogy akár vissza is vonulhat, majd hozzátette, hogy szerinte a holland úgyis mindent belead majd, és idén is ugyanúgy fog küzdeni a győzelemért, mint korábban.

2025-ben Lando Norris lett a Forma-1 világbajnoka

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

Kapcsolódó cikkek