Kim Kardashian, a 45 éves négygyermekes édesanya Los Angelesből repült át magángépével az Egyesült Királyságba, ahol egy hétvégét töltött Lewis Hamiltonnal a kizárólag tagok számára fenntartott Estelle Manor klubban.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban randiztak?
A valóságshow-sztár hatalmas poggyásszal érkezett, és három testőr kísérte, míg a Ferrari pilótója, a hétszeres világbajnok Hamilton helikopterrel szállt le ugyanoda Londonból.
Bennfentesek szerint a párnak kizárólagos használati joga volt a luxusfürdőhöz és a medencéhez, majd magánvacsorát fogyasztottak el egy zárt szobában. „Nagyon romantikusnak tűnt az egész. Mindent megtettek, hogy kettesben lehessenek” – mondta egy forrás, aki hozzátette: Kim és Lewis páros masszázst is lefoglalt, és tartózkodásukat igyekeztek minél diszkrétebben tartani.
A szemtanúk arról számoltak be, hogy Kimet csendben kísérték be a birtokra, míg Hamilton egy órával később érkezett. A két világsztár az éjszakát a főépület egyik lakosztályában töltötte, majd másnap délelőtt együtt távoztak a birtokról.
A szemtanúk még azt is megjegyezték, hogy Kim testőre több táskát, köztük egy 80 ezer fontos Birkin táskát cipelt a kocsiba.
Noha mindkettőjük közösségi oldalán teljes a csend, a történet gyorsan bejárta a világsajtót. Hamilton és Kardashian korábban is ismerték egymást a celebvilágból: 2014-ben közösen vettek részt a GQ Men of the Year gálán, és Hamilton jó kapcsolatot ápol Kim exférjével, Kanye Westtel is. Kim családja is találkozott már az autóversenyzővel – édesanyja, Kris Jenner, például a Monacói Nagydíjon látogatta meg őt 2019-ben.
A 2021-es válása óta szingli Kimet az utóbbi időben több híres férfival is összeboronálták, míg Hamilton korábban évekig járt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls énekesnőjével. Most azonban minden jel arra utal, hogy a brit versenyző és az amerikai médiaszemélyiség között új románc bontakozik ki.
Egy megfigyelő találóan fogalmazott:
Az Estelle Manorban nem ritka, hogy hírességek megfordulnak, de azért nem minden hétvégén bukkan fel együtt Kim Kardashian és Lewis Hamilton.”