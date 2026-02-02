Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy tűnik, új sztárpár született. A hétszeres brit Forma–1-es legenda, Lewis Hamilton és az amerikai realitysztár, Kim Kardashian egyre közelebb kerülnek egymáshoz – értesült a The Sun. A lap szerint a két híresség egy luxus hétvégét töltött együtt az angliai Cotswoldsben, távol a nyilvánosságtól.

Kim Kardashian, a 45 éves négygyermekes édesanya Los Angelesből repült át magángépével az Egyesült Királyságba, ahol egy hétvégét töltött Lewis Hamiltonnal a kizárólag tagok számára fenntartott Estelle Manor klubban. 

Lewis Hamilton és Kim Kardashian luxushétvégét töltöttek együtt
Lewis Hamilton és Kim Kardashian luxushétvégét töltöttek együtt
Fotó: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban randiztak?

A valóságshow-sztár hatalmas poggyásszal érkezett, és három testőr kísérte, míg  a Ferrari pilótója, a hétszeres világbajnok Hamilton helikopterrel szállt le ugyanoda Londonból.

Bennfentesek szerint a párnak kizárólagos használati joga volt a luxusfürdőhöz és a medencéhez, majd magánvacsorát fogyasztottak el egy zárt szobában. „Nagyon romantikusnak tűnt az egész. Mindent megtettek, hogy kettesben lehessenek” – mondta egy forrás, aki hozzátette: Kim és Lewis páros masszázst is lefoglalt, és tartózkodásukat igyekeztek minél diszkrétebben tartani.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy Kimet csendben kísérték be a birtokra, míg Hamilton egy órával később érkezett. A két világsztár az éjszakát a főépület egyik lakosztályában töltötte, majd másnap délelőtt együtt távoztak a birtokról.

A szemtanúk még azt is megjegyezték, hogy Kim testőre több táskát, köztük egy 80 ezer fontos Birkin táskát cipelt a kocsiba.

Noha mindkettőjük közösségi oldalán teljes a csend, a történet gyorsan bejárta a világsajtót. Hamilton és Kardashian korábban is ismerték egymást a celebvilágból: 2014-ben közösen vettek részt a GQ Men of the Year gálán, és Hamilton jó kapcsolatot ápol Kim exférjével, Kanye Westtel is. Kim családja is találkozott már az autóversenyzővel – édesanyja, Kris Jenner, például a Monacói Nagydíjon látogatta meg őt 2019-ben.

A 2021-es válása óta szingli Kimet az utóbbi időben több híres férfival is összeboronálták, míg Hamilton korábban évekig járt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls énekesnőjével. Most azonban minden jel arra utal, hogy a brit versenyző és az amerikai médiaszemélyiség között új románc bontakozik ki.

Egy megfigyelő találóan fogalmazott:  

Az Estelle Manorban nem ritka, hogy hírességek megfordulnak, de azért nem minden hétvégén bukkan fel együtt Kim Kardashian és Lewis Hamilton.”

Megszólalt Lewis Hamilton: ezért retteghet a mezőny az új Ferraritól
A McLarentől kaphat segítséget Lewis Hamilton
Nem sikerült ellopni a show-t: íme, Hamilton és Leclerc 2026-os Ferrarija – képek, videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!