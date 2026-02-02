Kim Kardashian, a 45 éves négygyermekes édesanya Los Angelesből repült át magángépével az Egyesült Királyságba, ahol egy hétvégét töltött Lewis Hamiltonnal a kizárólag tagok számára fenntartott Estelle Manor klubban.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian luxushétvégét töltöttek együtt

Fotó: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban randiztak?

A valóságshow-sztár hatalmas poggyásszal érkezett, és három testőr kísérte, míg a Ferrari pilótója, a hétszeres világbajnok Hamilton helikopterrel szállt le ugyanoda Londonból.

Bennfentesek szerint a párnak kizárólagos használati joga volt a luxusfürdőhöz és a medencéhez, majd magánvacsorát fogyasztottak el egy zárt szobában. „Nagyon romantikusnak tűnt az egész. Mindent megtettek, hogy kettesben lehessenek” – mondta egy forrás, aki hozzátette: Kim és Lewis páros masszázst is lefoglalt, és tartózkodásukat igyekeztek minél diszkrétebben tartani.

On tomorrow's front page: Lewis dating Kim K



- She jets in for night at hotel https://t.co/V0Kv4crgXI pic.twitter.com/mIoNH9adWf — The Sun (@TheSun) February 1, 2026

A szemtanúk arról számoltak be, hogy Kimet csendben kísérték be a birtokra, míg Hamilton egy órával később érkezett. A két világsztár az éjszakát a főépület egyik lakosztályában töltötte, majd másnap délelőtt együtt távoztak a birtokról.

A szemtanúk még azt is megjegyezték, hogy Kim testőre több táskát, köztük egy 80 ezer fontos Birkin táskát cipelt a kocsiba.

Noha mindkettőjük közösségi oldalán teljes a csend, a történet gyorsan bejárta a világsajtót. Hamilton és Kardashian korábban is ismerték egymást a celebvilágból: 2014-ben közösen vettek részt a GQ Men of the Year gálán, és Hamilton jó kapcsolatot ápol Kim exférjével, Kanye Westtel is. Kim családja is találkozott már az autóversenyzővel – édesanyja, Kris Jenner, például a Monacói Nagydíjon látogatta meg őt 2019-ben.

A 2021-es válása óta szingli Kimet az utóbbi időben több híres férfival is összeboronálták, míg Hamilton korábban évekig járt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls énekesnőjével. Most azonban minden jel arra utal, hogy a brit versenyző és az amerikai médiaszemélyiség között új románc bontakozik ki.

Egy megfigyelő találóan fogalmazott: