A Ferrari pilótája körül újabb változás történt a 2026-os Forma-1-es szezon kezdete előtt. A hírek szerint Lewis Hamilton elveszítette fontos bizalmasát, Marc Hynest.

Lewis Hamiltonnal kapcsolatban az év elején ellentmondásos hírek érkeztek. Előszőr arról lehetett olvasni, hogy a hétszeres világbajnok idén is együtt dolgozhat versenymérnökével, Riccardo Adamival, ám később a Ferrari bejelentette, hogy a szakember új szerepet kapott a Forma-1-es istálló fiatal versenyzőket felkaroló programjában. A 41 éves pilóta körül újabb változás történt, a brit sajtó szerint ismét különváltak útjai korábbi menedzserével és bizalmasával, Marc Hynes-szal. A szakítás időzítése különösen érdekes, hiszen alig négy hét múlva indul a szezon az évadnyitó Ausztrál Nagydíjjal.

Lewis Hamilton a csapaton belüli harmóniát dicsérte
Lewis Hamilton szakított a bizalmasával
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Lewis Hamilton körül újabb változás történt

Hynes 2025 elején tért vissza a hétszeres világbajnok mellé, miután korábban már hosszú éveken át, 2015 és 2021 között is kulcsszerepet játszott Hamilton karrierjében. A tavalyi szezon során gyakorlatilag minden versenyhétvégén ott volt a Ferrari sztárja mellett, segítve őt a logisztikai és versenyzéssel kapcsolatos háttérfeladatokban. 

Brit sajtóhírek szerint Hynes a 2026-os idényre új kihívást vállalt el, ugyanis csatlakozik a Forma-1 legújabb csapatához, a Cadillachez. 

A Motorsport úgy tudja, hogy a továbbiakban a 47 éves szakember nem dolgozik szorosan együtt Hamiltonnal, ám a hírt sem a Ferrari, sem a Cadillac nem kommentálta egyelőre.

Lewis Hamilton és a Ferrari nagyon bizakodó lehet
Lewis Hamilton újabb kulcsemberétől vált meg
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Ferrari pilótája nemrég azzal is a címlapokra került, hogy Kim Kardashiannal randizott: a két híresség állítólag egy luxushétvégét töltött együtt az angliai Cotswoldsben, távol a nyilvánosságtól.

