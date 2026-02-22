Live
Bizakodhatnak a Ferrari rajongói? Lewis Hamilton magabiztosan és feltöltődve várja a 2026-os Forma–1-es szezont. A hétszeres világbajnok számára az idei év különleges mérföldkő, hiszen pályafutása huszadik idényére készül a sportág királykategóriájában. A brit klasszis az előszezoni bahreini teszteken már egyértelműen optimista nyilatkozatokkal jelezte: a nehéz 2025-ös év után újra a régi önmagát szeretné megmutatni.

A tavalyi  Forma–1-es szezon Lewis Hamilton karrierjének egyik legnehezebb időszaka volt: először fordult elő vele, hogy egyetlen futamon sem állhatott dobogóra, ami érthetően komoly csalódást jelentett számára. A téli szünet azonban szemmel láthatóan jót tett neki, és nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is sikerült újratöltődnie.

Már nagyon várja az új szezont Lewis Hamilton
Már nagyon várja az új szezont Lewis Hamilton
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Újra a régi Lewis Hamiltont láthatják majd a rajongók?

A bahreini tesztek során az új Ferrari, az SF-26 biztató teljesítményt mutatott. Bár sokan továbbra is a Mercedest tartják az egyik legerősebbnek, a maranellói istálló versenyszimulációi és hosszú etapjai alapján a csapat versenyképesnek tűnik. Hamilton több rajtgyakorlat során is riválisai elé került, az egykörös tempó pedig stabilnak látszott - írja a Motorsport.

A brit pilóta a tesztidőszak lezárulta után a közösségi médiában osztotta meg gondolatait:

Ezzel véget is értek a tesztek. Felemelő érzés látni, ahogy egy gárda minden követ megmozgat egy autó megépítéséért”

 – fogalmazott. Kiemelte, hogy számára az autó fejlesztésének folyamata a sport egyik legkülönlegesebb része: „Számomra ez a munka legizgalmasabb része. Mindent a nulláról építenek fel, majd újra és újra átterveznek.”

Hamilton külön hangsúlyozta, mennyire hálás a háttérben dolgozó szakemberek munkájáért. „Hatalmas köszönettel tartozom a csapatban dolgozó minden embernek a kemény munkáért, amivel eljutottunk idáig! Igazán hálás vagyok érte” – írta. Szavai alapján a motivációja töretlen: „Annyira szeretem ezt a munkát, imádok a csapattal dolgozni és a szurkolókért vezetni.”

A legnagyobb visszhangot azonban a poszt zárása váltotta ki, ahol Hamilton egyértelmű üzenetet küldött a kétkedőknek. „Újraindultam és felfrissültem. Nem megyek sehova, úgyhogy tartsatok velem” – jelentette ki határozottan. Őszintén beszélt a mögötte álló nehézségekről is: „Egy pillanatra elfelejtettem, ki is vagyok, de nektek és a támogatásotoknak hála nem fogjátok újra látni azt a mentalitást.”

A brit világbajnok végül magabiztos jóslattal zárta gondolatait: 

Pontosan tudom, mit kell tennem. Ez egy pokolian jó szezon lesz. Mindent beleadtam, hogy ma itt lehessek. Gyerünk csapat!!!”

Hamilton szavai alapján egyértelmű, hogy a veterán versenyző nemcsak visszatérni szeretne az élmezőnybe, hanem újra meghatározó szereplője kíván lenni a bajnoki küzdelmeknek. A 2026-os idény így nemcsak jubileum, hanem potenciális újrakezdés is lehet számára.

