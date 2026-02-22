A tavalyi Forma–1-es szezon Lewis Hamilton karrierjének egyik legnehezebb időszaka volt: először fordult elő vele, hogy egyetlen futamon sem állhatott dobogóra, ami érthetően komoly csalódást jelentett számára. A téli szünet azonban szemmel láthatóan jót tett neki, és nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is sikerült újratöltődnie.

Már nagyon várja az új szezont Lewis Hamilton

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Újra a régi Lewis Hamiltont láthatják majd a rajongók?

A bahreini tesztek során az új Ferrari, az SF-26 biztató teljesítményt mutatott. Bár sokan továbbra is a Mercedest tartják az egyik legerősebbnek, a maranellói istálló versenyszimulációi és hosszú etapjai alapján a csapat versenyképesnek tűnik. Hamilton több rajtgyakorlat során is riválisai elé került, az egykörös tempó pedig stabilnak látszott - írja a Motorsport.

A brit pilóta a tesztidőszak lezárulta után a közösségi médiában osztotta meg gondolatait:

Ezzel véget is értek a tesztek. Felemelő érzés látni, ahogy egy gárda minden követ megmozgat egy autó megépítéséért”

– fogalmazott. Kiemelte, hogy számára az autó fejlesztésének folyamata a sport egyik legkülönlegesebb része: „Számomra ez a munka legizgalmasabb része. Mindent a nulláról építenek fel, majd újra és újra átterveznek.”

Hamilton külön hangsúlyozta, mennyire hálás a háttérben dolgozó szakemberek munkájáért. „Hatalmas köszönettel tartozom a csapatban dolgozó minden embernek a kemény munkáért, amivel eljutottunk idáig! Igazán hálás vagyok érte” – írta. Szavai alapján a motivációja töretlen: „Annyira szeretem ezt a munkát, imádok a csapattal dolgozni és a szurkolókért vezetni.”

A legnagyobb visszhangot azonban a poszt zárása váltotta ki, ahol Hamilton egyértelmű üzenetet küldött a kétkedőknek. „Újraindultam és felfrissültem. Nem megyek sehova, úgyhogy tartsatok velem” – jelentette ki határozottan. Őszintén beszélt a mögötte álló nehézségekről is: „Egy pillanatra elfelejtettem, ki is vagyok, de nektek és a támogatásotoknak hála nem fogjátok újra látni azt a mentalitást.”

A brit világbajnok végül magabiztos jóslattal zárta gondolatait:

Pontosan tudom, mit kell tennem. Ez egy pokolian jó szezon lesz. Mindent beleadtam, hogy ma itt lehessek. Gyerünk csapat!!!”

Hamilton szavai alapján egyértelmű, hogy a veterán versenyző nemcsak visszatérni szeretne az élmezőnybe, hanem újra meghatározó szereplője kíván lenni a bajnoki küzdelmeknek. A 2026-os idény így nemcsak jubileum, hanem potenciális újrakezdés is lehet számára.