A Mercedes brit pilótája, George Russell nem kertelt, amikor a mikrofonokkal rögzített jelenetben odaszólt a korábbi csapattársának, Lewis Hamiltonnak: „Minden rendben a szerelemben, vagy mi a legfrissebb?” – utalva a hétszeres világbajnok és Kim Kardashian körül keringő pletykákra.

Lewis Hamilton még a korábbi csapattársának sem válaszolt a magánéletére vonatkozó kérdésre

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

George Russell pimaszkodott egyet Lewis Hamiltonnal

A Ferrari sztrja, Hamilton

láthatóan nem kívánt belemenni a témába. Egy mosollyal reagált, majd elegánsan más irányba terelte a beszélgetést, inkább azt firtatva, hová üljön a fotókhoz. A jelenetet a Mercedes közösségi felülete is megosztotta, ami csak tovább táplálta a találgatásokat.

George really asked Lewis about Kim Kardashian at the photoshoot 😭 (via @MercedesAMGF1) pic.twitter.com/txssQCsZHw — ESPN F1 (@ESPNF1) February 18, 2026

A szóbeszéd január végén kapott igazán szárnyra, amikor Hamiltont és Kardashiant egy előkelő angliai hotelnél lencsevégre kapták. A pletykák ezután még hangosabbak lettek, különösen, amikor a két világsztárt együtt látták a Super Bowlon a kaliforniai Santa Clarában. Bár sokan már kész tényként kezelik a románcot, egyik fél sem erősítette meg a híreszteléseket.

Amikor újságírók próbálták szóra bírni, Hamilton egyértelművé tette álláspontját. Ted Kravitz, a Sky Sports riportere szerint a brit pilóta rövidre zárta a kérdéseket: magánéletéről nem kíván nyilatkozni. Ez a következetes hallgatás azonban nem csillapította az érdeklődést.

A kapcsolat körüli találgatások pikantériáját növeli, hogy Hamilton és Kardashian hosszú évek óta ismerik egymást. Baráti körük többször is metszette egymást, és korábban több eseményen is együtt mutatkoztak. Hamilton jó viszonyt ápol Kardashian családjával is, és a valóságshow-sztár édesanyját, Kris Jennert is látták már a Monacói Nagydíjon szurkolni a brit versenyzőnek.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian luxushétvégét is együtt töltöttek korábban

Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A múltbéli szálak között külön fejezetet érdemel Kanye West neve. A rapper és Hamilton barátsága közismert volt, a brit pilóta korábban több alkalommal is beszélt a zenéhez fűződő kapcsolatáról és West inspiráló személyiségéről. Kardashian és West 2021-es szakítása, majd válása után a bulvársajtó rendre figyelemmel kíséri, kivel hozható hírbe a médiasztár.

A nemzetközi lapértesülések szerint West állítólag kényelmetlenül érzi magát az új pletykák miatt, bár ezt hivatalosan senki sem erősítette meg. Kardashian mindenesetre továbbra is reflektorfényben él: négy gyermek édesanyjaként és sikeres üzletasszonyként a magánélete mindig kiemelt érdeklődésre tart számot.

Hamilton neve sem ismeretlen a celebvilágban. A brit pilótát korábban több hírességgel is kapcsolatba hozták, legemlékezetesebb románca Nicole Scherzingerrel volt. Az utóbbi években is rendszeresen felröppentek hírek feltételezett kapcsolatairól, ám Hamilton következetesen óvja privát szféráját.