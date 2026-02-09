Napok óta lázban tartja a bulvárlapokat Lewis Hamilton magánélete, azóta, hogy a hónap elején kiderült, a hétszeres Forma-1-es világbajnok és az amerikai realitysztár, Kim Kardashian titokban együtt randizott. A 45 éves négygyermekes édesanya egy romantikus hétvégét töltött együtt a Ferrari pilótájával, majd együtt utaztak el a szerelem városába, Párizsba. Úgy fest, nem csupán közelebb kerültek egymáshoz az elmúlt napokan, de kapcsolatukat felvállalva először mutatkoztak együtt a nyilvánosság előtt.

Lewis Hamiltonra rátalált a szerelem

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton és Kim Kardashian először mutatkoztak együtt a nyilvánosság előtt

Az angliai Cotswoldsben eltöltött hétvége során még igyekeztek diszkréten mutatkozni, ám a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjében már cseppet sem titkolták a kapcsolatukat. Hamiltont és Kardashiant az NBC kamerái kapták lencsevégre a Seattle Seahawks győzelmével zárult 60. Super Bowlon. A pár a Levi's Stadion egyik VIP-páholyában ült, és láthatóan sokkal jobban élvezték egymás társaságát, mint a meccset. Sokan irigykedve figyelték, mennyire izzott közöttük a levegő.

„Az egyik VIP-páholyban ültek és azon az emeleten mindenki róluk beszélt. Rengeteg alkalmazott próbált a közelükbe férkőzni. Lewis egyszer kijött a folyosóra, majd nem sokkal utána Kim is. Folyamatosan egymást néztük, hosszasan ölelkeztek és csókolóztak. A félidőben odament hozzájuk a Fanatics vezérigazgatója, Michael Rubin, akivel beszélgettek, aztán mindannyian visszamentek a lakosztályaikba” – mondta egy szemtanú a The Sun amerikai kiadásának.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Hamilton és Kardashian korábban is ismerték egymást a celebvilágból: 2014-ben közösen vettek részt a GQ Men of the Year gálán, és Hamilton jó kapcsolatot ápol Kim exférjével, Kanye Westtel is. Kim családja is találkozott már az autóversenyzővel – édesanyja, Kris Jenner, például a Monacói Nagydíjon látogatta meg őt 2019-ben

A 2021-es válása óta szingli Kimet az utóbbi időben több híres férfival is összeboronálták, míg Hamilton korábban évekig járt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls énekesnőjével. Most azonban már egyértelmű, hogy a brit versenyző és az amerikai médiaszemélyiség immáron egy párt alkot.