A Forma-1 hétszeres világbajnoka szerint nem szabad hagyni, hogy a Mercedes egy kiskaput kihasználva előnyhöz jusson. Lewis Hamilton hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) gondoskodnia kell arról, hogy az összes F1-es csapat azonos feltételekkel vághasson neki az új idénynek.

A megváltozott technikai szabályok vonatkozásában a Mercedes a 2026-os F1-es szezon kezdete előtt a riválisok kereszttüzébe került. A német istállót az a vád érte, hogy a csapat egy kiskaput kihasználva szabálytalan motorral vághat neki az új idénynek. Toto Wolffék határozottan visszautasították a támadást, de korábbi pilótájuk, Lewis Hamilton is az aggodalmát fejezte ki a fennálló veszély miatt.

Formula 1 driver Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari HP participates in the Formula 1 pre-season testing at the Bahrain International Circuit for the 2026 season in Sakhir, Bahrain, on February 12, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton a Mercedes miatt dühöng
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton panaszt tett a Mercedesre

A Ferrari pilótája szerint az FIA-nak mielőbb tisztáznia kell a Mercedes motorja körül keringő találgatásokat, különösen a kompresszióviszonyokat érintő állítólagos trükk miatt. A hétszeres világbajnok úgy véli, a bajnokság integritása forog kockán, ha a rivális csapat előnyt élvez egy technikai kiskapu révén. A bahreini előszezoni teszteken nyilatkozva a 41 éves brit sztár hangsúlyozta, hogy az FIA-nak gondoskodnia kell arról, hogy mindenki azonos feltételekkel vághasson neki az új idénynek.

„Remélhetőleg még a szezonkezdet előtt rendeződik ez a kérdés, és az FIA is odafigyel rá, hogy tisztességes legyen a verseny. Egyelőre lehetetlen megmondani, ki hol áll a mezőnyben. 

Remélem, mi is ott leszünk az élmezőnyben. Úgy tűnik, mindenki elég közel van egymáshoz – kivéve a Mercedest” 

– üzent a szövetségnek Hamilton.

Formula 1 driver Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari HP participates in the Formula 1 pre-season testing at the Bahrain International Circuit for the 2026 season in Sakhir, Bahrain, on February 12, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamiltont aggasztja a Mercedes állítólagos előnye
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Reagált az FIA a helyzetre

Az FIA részéről Nikolas Tombazis, az együléses sorozatokért felelős igazgató reagált a kialakult helyzetre. Leszögezte, hogy a szervezet célja a szezonkezdetre minden ellentmondásos kérdést lezárni.

„Rengeteg időt szántunk arra, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra, és természetesen az a célunk, hogy a szezonkezdetre tiszta helyzetet teremtsünk. 

Nem akarunk újabb vitákat, azt szeretnénk, ha a csapatok a pályán versenyeznének, nem pedig a stewardok szobájában” 

– idézte a Motorsport a görög szakembert.

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

