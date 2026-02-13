A megváltozott technikai szabályok vonatkozásában a Mercedes a 2026-os F1-es szezon kezdete előtt a riválisok kereszttüzébe került. A német istállót az a vád érte, hogy a csapat egy kiskaput kihasználva szabálytalan motorral vághat neki az új idénynek. Toto Wolffék határozottan visszautasították a támadást, de korábbi pilótájuk, Lewis Hamilton is az aggodalmát fejezte ki a fennálló veszély miatt.

Lewis Hamilton a Mercedes miatt dühöng

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton panaszt tett a Mercedesre

A Ferrari pilótája szerint az FIA-nak mielőbb tisztáznia kell a Mercedes motorja körül keringő találgatásokat, különösen a kompresszióviszonyokat érintő állítólagos trükk miatt. A hétszeres világbajnok úgy véli, a bajnokság integritása forog kockán, ha a rivális csapat előnyt élvez egy technikai kiskapu révén. A bahreini előszezoni teszteken nyilatkozva a 41 éves brit sztár hangsúlyozta, hogy az FIA-nak gondoskodnia kell arról, hogy mindenki azonos feltételekkel vághasson neki az új idénynek.

„Remélhetőleg még a szezonkezdet előtt rendeződik ez a kérdés, és az FIA is odafigyel rá, hogy tisztességes legyen a verseny. Egyelőre lehetetlen megmondani, ki hol áll a mezőnyben.

Remélem, mi is ott leszünk az élmezőnyben. Úgy tűnik, mindenki elég közel van egymáshoz – kivéve a Mercedest”

– üzent a szövetségnek Hamilton.

Lewis Hamiltont aggasztja a Mercedes állítólagos előnye

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Reagált az FIA a helyzetre

Az FIA részéről Nikolas Tombazis, az együléses sorozatokért felelős igazgató reagált a kialakult helyzetre. Leszögezte, hogy a szervezet célja a szezonkezdetre minden ellentmondásos kérdést lezárni.

„Rengeteg időt szántunk arra, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra, és természetesen az a célunk, hogy a szezonkezdetre tiszta helyzetet teremtsünk.

Nem akarunk újabb vitákat, azt szeretnénk, ha a csapatok a pályán versenyeznének, nem pedig a stewardok szobájában”

– idézte a Motorsport a görög szakembert.

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

