A 2010-ben olimpiai aranyérmet nyerő Lindsey Vonn 2019-ben visszavonult, azonban 2024-ben visszatért és még arra is esélyesnek tartották, hogy érmet szerezzen a milánói-cortinai téli olimpián.

Lindsey Vonn szörnyű sérülést szenvedett az olimpián

Fotó: Handout /OBS/ AFP

A 41 éves alpesi sízőnek azonban rémálomszerűen alakultak az utóbbi napjai. A téli olimpia előtt elszakadt az elülső keresztszalagja, ennek ellenére mégis úgy döntött, hogy rajthoz áll az amerikai csapat színeiben.

Lindsey Vonn komolyan fontolgatta a váltást

Az amerikai legenda egy héttel a keresztszalag-szakadását követően teljesítette a pénteki edzést a téli olimpián, így vasárnap rajthoz állhatott a női lesiklásban. Sajnos finoman fogalmazva sem alakultak jól a dolgok számára, néhány másodperccel a startja után hatalmasat bukott, és nem csatolt le a léc a lábáról, a horrorsérülése után pedig mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Később kiderült, hogy a bukás következtében eltört a bal lába, amit aztán meg kellett műteni.

A legendás alpesi sízőnek vélhetően az idei volt az utolsó téli olimpiája, pedig már korábban is lett volna lehetősége arra, hogy abbahagyja a versenyzést. Lindsey Vonn a visszavonulása idején elmondta, hogy nemet mondott egy motorsportos ajánlatra. A 41 éves olimpiai bajnok, akit két évtizede a Red Bull támogat, elárulta, hogy lehetőséget kapott volna arra, hogy egy teljesen új sportágban próbálja ki magát.

„Gondolkodtam rajta, hogy váltok, és a Forma–1 felé veszem az irányt, hogy versenyző legyek, de nem tehettem meg, mert három évre szóló elköteleződést vártak el” – mondta az In Depth with Graham Bensinger című műsorban.

Azt mondták, hogy nem eshetsz teherbe, és semmi mást nem csinálhatsz. Én pedig úgy voltam vele, hogy nem tudtam, hogy ezt tényleg akarom-e. Pedig ez kétségkívül nagyon izgalmas lett volna számomra”

– folytatta a 41 éves sztár, aki a hatalmas fizetés miatt komolyan elgondolkodott a váltáson.

Lindsey Vonnt már egy ideje a Red Bull támogatja

Fotó: Mark Thompson/Getty Images via AFP

„Azt mondták, ha nem jutnék be a Forma–1-be, még mindig ott lenne a NASCAR. A Forma–1-ben lévő pénzmennyiség egyszerűen elképesztő. Szerintem egyetlen versenyző fizetése nagyjából megegyezik az alpesi sí teljes éves költségvetésével” – vélekedett Lindsey Vonn, aki azt is felidézte, milyen érzés volt Forma-1-es autót vezetni.