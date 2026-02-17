A Forma-1-es Red Bull hétfő este erősítette meg a RacingNew365 értesülését, miszerint az istálló főtervezője, Craig Skinner húsz év után távozik az istállótól. Az elválás okai egyelőre ismeretlenek, de az már biztos, hogy Max Verstappen és Isack Hadjar egy fontost kulcsembert veszít el éppen a 2026-os szezon kezdete előtt.

Max Verstappen a dobogón is ünnepelt már a távozó szakemberrel

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Váratlan távozás Max Verstappen mögül

Az említett forrás szerint Craig Skinner saját elhatározásból hagyta el a Red Bullt, amelyhez 2006-ban csatlakozott. A Jordan és a Williams korábbi alkalmazottja hosszú évek után, 2022-ben lett a csapat főtervezője, s kulcsszerepet vállalt a 2023-as RB19-es megalkotásában, amely sokak szerint a Forma-1 történetének legsikeresebb autója.

Húsz év munka után Craig Skinner, a vezető tervezőnk távozik a Red Bull Technology csapatától. Craig szerves része volt csapatunknak és sikereinknek, és szeretnénk megköszönni neki a kemény munkáját és az elkötelezettségét. A teljes Red Bull-csapat a legjobbakat kívánja neki a jövőre nézve

– idézte a Milton Keynes-i alakulat közleményét a RacingNews. Skinner leköszönésének okai egyelőre ismeretlenek, az viszont biztosnak tűnik, hogy nincs köze ahhoz a távozási hullámhoz, amelyet a Red Bull-lal kapcsolatban lehetett olvasni.

🚨BREAKING 🚨



Red Bull's chief designer is stepping down ahead of the new season.



Full #F1 story



https://t.co/O0bu9OuRgq — RacingNews365.com (@Racingnews365c) February 16, 2026

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.