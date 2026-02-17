Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

Link másolása
Vágólapra másolva!
Húsz év után, a 2026-os Forma-1-es szezon előtt távozott Craig Skinner, a Red Bull főtervezője. A bejelentés Max Verstappen és a csapat számára is váratlan lehetett, állítólag saját elhatározásból döntött így a szakember.

A Forma-1-es Red Bull hétfő este erősítette meg a RacingNew365 értesülését, miszerint az istálló főtervezője, Craig Skinner húsz év után távozik az istállótól. Az elválás okai egyelőre ismeretlenek, de az már biztos, hogy Max Verstappen és Isack Hadjar egy fontost kulcsembert veszít el éppen a 2026-os szezon kezdete előtt. 

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing participates in Formula 1 Pre-Season Testing 1 during Testing Day 3 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. (Photo by Ahmad AlShehab/NurPhoto) (Photo by Ahmad AlShehab / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen a dobogón is ünnepelt már a távozó szakemberrel
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Váratlan távozás Max Verstappen mögül

Az említett forrás szerint Craig Skinner saját elhatározásból hagyta el a Red Bullt, amelyhez 2006-ban csatlakozott. A Jordan és a Williams korábbi alkalmazottja hosszú évek után, 2022-ben lett a csapat főtervezője, s kulcsszerepet vállalt a 2023-as RB19-es megalkotásában, amely sokak szerint a Forma-1 történetének legsikeresebb autója.

Húsz év munka után Craig Skinner, a vezető tervezőnk távozik a Red Bull Technology csapatától. Craig szerves része volt csapatunknak és sikereinknek, és szeretnénk megköszönni neki a kemény munkáját és az elkötelezettségét. A teljes Red Bull-csapat a legjobbakat kívánja neki a jövőre nézve

– idézte a Milton Keynes-i alakulat közleményét a RacingNews. Skinner leköszönésének okai egyelőre ismeretlenek, az viszont biztosnak tűnik, hogy nincs köze ahhoz a távozási hullámhoz, amelyet a Red Bull-lal kapcsolatban lehetett olvasni.

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

  • Kapcsolódó cikkek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!