A Mercedes brit pilótája, George Russell már a pénteki teszt elején megfutotta a hét leggyorsabb körét – amire később rájavított –, majd a mennyiséget tekintve is kitűnt a mezőnyből. A brit mögött korábbi csapattársa, Lewis Hamilton tudhatta magáénak a második legjobb időt, míg a versenyautókra nemrégiben kiakadó Max Verstappen a harmadik helyen zárt a Forma-1 bahreini tesztjének délelőtti etapján.

Max Verstappen a bahreini teszten

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Max Verstappen sem jutott be 1:35 alá

George Russell lágy gumikon érte el a hét leggyorsabb körét, majd egy hasonlóan remek körrel 1:34 alá is bejutott. Ezt már nem mondhatta el magáról a Ferraris Lewis Hamilton, aki 1:34,209-es idejével a második leggyorsabb időt futotta. A harmadik Max Verstappen lett, viszont a négyszeres világbajnok még az 1:35-ös határ alá sem tudott bemenni, bár hosszútávú következtetést ebből talán nem kell levonni.

A megtett távot tekintve Liam Lawson vitte a prímet, a Racing Bulls versenyzője csak a közepes abroncsot tesztelte 84 körön keresztül. Amely csapat nem lehet elégedett, az a Cadillac, hiszen Valtteri Bottas alatt már nyolc kör után megállt az autó, a problémát pedig két óra alatt orvosolták. A finn veterán így csupán 37 kört tett meg, és az utolsó helyen zárt.

Verstappennek nem tetszenek az új autók

A holland klasszis komoly kritikát fogalmazott meg az új motorszabállyal kapcsolatban, és világossá tette, hogy nem tetszik neki az irány. Pénteki lemaradását látva pedig azt is borítékolni lehet, hogy nem lett jobb a megítélése.

Az én szememben ez nem Forma-1. Akkor jobb Forma E autót vezetni, amiket a hatékonyságra és az energiabeosztásra építettek. Azok erre valók. Szóval vezetés szempontjából nem élvezem, de közben azt is tudom, mekkora a tét a csapat szempontjából

– nyilatkozta a Red Bull klasszisa, akinek kritikájára a címvédő Lando Norris is reagált.

A mezőny magyar idő szerint 13 órától folytatta a pénteki tesztelést.