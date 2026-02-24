A holland pilóta, Max Verstappen kritikái nem maradtak válasz nélkül. Ralf Schumacher, aki a Sky Germany szakértőjeként egy podcastben fejtette ki álláspontját, úgy véli, Verstappennek türelmesebbnek kellene lennie, és megvárni az első éles versenyeket, mielőtt végleges ítéletet mond az új szabályrendszerről.

Mindenki Max Verstappen szavait bírálja

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Miért bírálja mindenki Max Verstappent?

„Megértem Maxot is. Természetesen mindenkinek joga van a saját véleményéhez.

A Forma–1 azonban minden egyénnél nagyobb, még Bernie Ecclestone-nál is, pedig ő találta fel az egészet. Soha nem szabad elfelejtened, honnan jöttél, és mit válthatnak ki a megjegyzéseid”

– fogalmazott a korábbi versenyző.

Schumacher hangsúlyozta, hogy a sportág érdekeit szem előtt tartva nem szerencsés, ha a mezőny egyik legmeghatározóbb alakja már a szezonrajt előtt negatív hangulatot teremt. Szerinte a háttérben zajló, évek óta tartó mérnöki munka tiszteletet érdemel - írja a Motorsport.

„Talán meg kellene várnunk az első néhány versenyt, mielőtt ilyen kemény ítéleteket mondunk. Össze kell tartanunk. Versenyzőként az ember ugyanezt várná el a másik oldalról is. És ha látjuk mindazt, ami a színfalak mögött zajlik – a szabályváltoztatásokat, a mérnökök munkáját –, akkor nem segít, ha azonnal pánikba esünk” – tette hozzá.

Verstappen kemény szavai nyomán ismét felerősödtek a találgatások egy esetleges korai visszavonulásról is. A Red Bull Racing pilótája ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket, jelezve: csak egy kifejezetten katasztrofális szezon késztetné ilyen drasztikus döntésre.

A sportág első embere, Stefano Domenicali szintén nyugalomra intett. Elmondása szerint konstruktív egyeztetést folytatott a világbajnokkal, és nem tart attól, hogy a sorozat elveszítené egyik legnagyobb sztárját.

Az új éra valódi megítélésére már nem kell sokat várni: a mezőny gőzerővel készül a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra. Március 8-án, Melbourne-ben kiderül, hogy az új autók valóban olyan problémásak-e, mint ahogyan azt Verstappen sejtetni engedte, vagy csupán a szabályváltozások előtti bizonytalanság beszélt a címvédőből.