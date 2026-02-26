Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Egy magyar közéleti ikon bukott meg örök időkre – itt van Deák Dániel bejelentése

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezúttal Juan Pablo Montoya bírálta a Forma-1 négyszeres világbajnokát. Max Verstappen köztudottan elégedetlen a 2026-os versenyautókkal kapcsolatban, véleményét azonban több pilóta is túlzónak, feleslegesnek gondolja.

Max Verstappen már több alkalommal is kritizálta a Forma-1 2026-os újításait, legerősebb megnyilvánulása pedig az volt, amikor a Formula E autóihoz hasonlította a királykategória járműveit. A négyszeres világbajnok úgy véli, hogy a vezetés nem túl szórakoztató, elmondása szerint ő padlógázzal szeret versenyezni, azonban az új szabályoknak köszönhetően ezt már nem lehet megtenni.

Max Verstappen of the Netherlands drives the (3) Oracle Red Bull Racing RB22 Ford RBPT during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 1 2026 in Sakhir, Bahrain, on February 19, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen a bahreini teszten
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen véleményét nem mindenki osztja

Juan Pablo Montoya, a Forma-1 hétszeres futamgyőztese az AS Colombia podcastjében fogalmazott meg kemény kritikát, amikor a Red Bull klasszisáról kérdezték. A visszavonult pilóta szerint a holland hangos véleménykinyilvánítása rosszat tesz a sportágnak, és nagyobb felelősséget kell ennél vállalnia.

Rendben van, hogy van véleménye, de közben ő képviseli magát a terméket is. Ahogy Lando Norris is mondta neki: ha nem tetszik, nem kell versenyezni

„Maxnak nincs gondja a versenyzéssel, ha megkapja a havi fizetését. Ha nem kapja meg, akkor valaki más fogja helyettesíteni. Ha Max nyilvánosan azt mondja: „Ez egy katasztrófa”, akkor az emberek ugyanazt fogják gondolni, mint ő. Más lesz, de én nem hiszem, hogy rossz” – fogalmazott Montoya, aki 2001 és 2006 között szerepelt a Forma-1-ben.

Montoya továbbá azt is világossá tette, hogy a sportág kiheverné, amennyiben Verstappen a visszavonulás mellett döntene. Ami biztos, hogy március 8-án, magyar idő szerint hajnali 5 órakor elrajtol a 2026-os szezon első futama, az Ausztrál Nagydíjon.

  • További cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!