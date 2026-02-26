Max Verstappen már több alkalommal is kritizálta a Forma-1 2026-os újításait, legerősebb megnyilvánulása pedig az volt, amikor a Formula E autóihoz hasonlította a királykategória járműveit. A négyszeres világbajnok úgy véli, hogy a vezetés nem túl szórakoztató, elmondása szerint ő padlógázzal szeret versenyezni, azonban az új szabályoknak köszönhetően ezt már nem lehet megtenni.

Max Verstappen a bahreini teszten

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Max Verstappen véleményét nem mindenki osztja

Juan Pablo Montoya, a Forma-1 hétszeres futamgyőztese az AS Colombia podcastjében fogalmazott meg kemény kritikát, amikor a Red Bull klasszisáról kérdezték. A visszavonult pilóta szerint a holland hangos véleménykinyilvánítása rosszat tesz a sportágnak, és nagyobb felelősséget kell ennél vállalnia.

Rendben van, hogy van véleménye, de közben ő képviseli magát a terméket is. Ahogy Lando Norris is mondta neki: ha nem tetszik, nem kell versenyezni

„Maxnak nincs gondja a versenyzéssel, ha megkapja a havi fizetését. Ha nem kapja meg, akkor valaki más fogja helyettesíteni. Ha Max nyilvánosan azt mondja: „Ez egy katasztrófa”, akkor az emberek ugyanazt fogják gondolni, mint ő. Más lesz, de én nem hiszem, hogy rossz” – fogalmazott Montoya, aki 2001 és 2006 között szerepelt a Forma-1-ben.

Montoya továbbá azt is világossá tette, hogy a sportág kiheverné, amennyiben Verstappen a visszavonulás mellett döntene. Ami biztos, hogy március 8-án, magyar idő szerint hajnali 5 órakor elrajtol a 2026-os szezon első futama, az Ausztrál Nagydíjon.