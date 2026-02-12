A nap fókuszában egyértelműen a megbízhatóság és az adatgyűjtés állt, amit a holland versenyző, Max Verstappen is hangsúlyozott az értékelés során.

Max Verstappen szerint sok munka vár még rájuk

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Max Verstappen elégedett lehet?

„Jó napot zártunk. Rengeteg kört tudtunk megtenni, és egészen eltérő tesztprogramokon mentünk végig.

A Red Bull Ford projekt még mindig eléggé friss a többiekéhez képest, emiatt még rengeteg tanulnivalónk van, és sok mindent át akarunk látni az első versenyig”

– nyilatkozta Verstappen, kiemelve, hogy a csapat számos új megoldást és eljárást is kipróbált.

A Motorsport beszámolója szerint a világbajnok arra is kitért, hogy nem csupán a fejlesztési elemek kerültek terítékre, hanem a versenyhétvégékre jellemző rutinfeladatok is.

„Számos olyan eljárást is kipróbáltunk, amiket egy normál versenyhétvégén szoktunk alkalmazni. A régóta a sportágban lévő motorgyártók számára ezek az ellenőrzések teljesen egyszerűnek tűnhetnek, de amikor valaki éppen csak most debütál, ott mindent alaposan próbára teszünk” – fogalmazott, utalva a Red Bull és a Ford együttműködésének kezdeti szakaszára.

Max Verstappen op weg voor zijn eerste testdag hier in Bahrein. Het feest gaat weer beginnen #F1 #F1Testing pic.twitter.com/KZd3GmWSKb — Ronald Vording (@RonaldVording) February 11, 2026

Verstappen hangsúlyozta, hogy a köridők és az eredménylista jelenleg másodlagos szerepet játszanak, hiszen a csapatok eltérő program szerint dolgoznak.

Természetesen a megszokott tesztelési munkákat is elvégeztük. Mindenki teljesen más programokon van jelenleg, emiatt egyáltalán nem figyeljük a köridőket vagy a tabellán elfoglalt helyezéseket. Ehelyett az autónk és a gumik megismerésére fókuszálunk.

A bahreini pálya teljesen más karakterisztikával rendelkezik, mint a barcelonai, így lehetőségünk van egy közvetlen összehasonlításra” – mondta.

A problémamentes kezdés különösen fontos volt az energiaitalos istálló számára, hiszen az előszezon első napjai gyakran hoznak váratlan nehézségeket. Verstappen elégedetten zárta a napot:

„A nap jól alakult, nem ütköztünk semmilyen akadályba, és jelenleg pontosan ez számít a leginkább. Már nagyon várom a pénteket, hogy kiderüljön, mi mindent tudhatunk még meg.”

A munka Bahreinben a hét további részében is folytatódik: csütörtökön Isack Hadjar veszi át az RB22-es volánját, miközben a mérnökök a háttérben megállás nélkül elemzik az első nap során gyűjtött adatokat. A Red Bull célja változatlan – a lehető legjobb formában érkezni a szezonnyitóra.