A nap fókuszában egyértelműen a megbízhatóság és az adatgyűjtés állt, amit a holland versenyző, Max Verstappen is hangsúlyozott az értékelés során.
Max Verstappen elégedett lehet?
„Jó napot zártunk. Rengeteg kört tudtunk megtenni, és egészen eltérő tesztprogramokon mentünk végig.
A Red Bull Ford projekt még mindig eléggé friss a többiekéhez képest, emiatt még rengeteg tanulnivalónk van, és sok mindent át akarunk látni az első versenyig”
– nyilatkozta Verstappen, kiemelve, hogy a csapat számos új megoldást és eljárást is kipróbált.
A Motorsport beszámolója szerint a világbajnok arra is kitért, hogy nem csupán a fejlesztési elemek kerültek terítékre, hanem a versenyhétvégékre jellemző rutinfeladatok is.
„Számos olyan eljárást is kipróbáltunk, amiket egy normál versenyhétvégén szoktunk alkalmazni. A régóta a sportágban lévő motorgyártók számára ezek az ellenőrzések teljesen egyszerűnek tűnhetnek, de amikor valaki éppen csak most debütál, ott mindent alaposan próbára teszünk” – fogalmazott, utalva a Red Bull és a Ford együttműködésének kezdeti szakaszára.
Verstappen hangsúlyozta, hogy a köridők és az eredménylista jelenleg másodlagos szerepet játszanak, hiszen a csapatok eltérő program szerint dolgoznak.
Természetesen a megszokott tesztelési munkákat is elvégeztük. Mindenki teljesen más programokon van jelenleg, emiatt egyáltalán nem figyeljük a köridőket vagy a tabellán elfoglalt helyezéseket. Ehelyett az autónk és a gumik megismerésére fókuszálunk.
A bahreini pálya teljesen más karakterisztikával rendelkezik, mint a barcelonai, így lehetőségünk van egy közvetlen összehasonlításra” – mondta.
A problémamentes kezdés különösen fontos volt az energiaitalos istálló számára, hiszen az előszezon első napjai gyakran hoznak váratlan nehézségeket. Verstappen elégedetten zárta a napot:
„A nap jól alakult, nem ütköztünk semmilyen akadályba, és jelenleg pontosan ez számít a leginkább. Már nagyon várom a pénteket, hogy kiderüljön, mi mindent tudhatunk még meg.”
A munka Bahreinben a hét további részében is folytatódik: csütörtökön Isack Hadjar veszi át az RB22-es volánját, miközben a mérnökök a háttérben megállás nélkül elemzik az első nap során gyűjtött adatokat. A Red Bull célja változatlan – a lehető legjobb formában érkezni a szezonnyitóra.