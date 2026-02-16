Live
A Red Bull négyszeres világbajnoka a 2026-os Forma-1-es szezon bahreini tesztsorozatának pénteki napján is volán mögé ült. Max Verstappen nem jutott be 1:35-ös időeredmény alá, ám George Russell szerint az energiaitalosok előnye így is ijesztőnek tűnik. A holland sztár egyelőre nem tud és nem is akar messzemenő következtetéseket levonni az előszezonban látottakból.

A Mercedes brit pilótája, George Russell futotta a legjobb időt a pénteki teszt délelőtti etapján, melyen Max Verstappené lett a harmadik legjobb idő. A négyszeres világbajnokot a sajtó munkatársai faggatni próbálták az erősorrendről, a Red Bull sztárja azonban tudott kézzelfogható információt szolgáltatni.

Max Verstappen a bahreini teszten
Max Verstappen a bahreini teszten
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Max Verstappen nem aggódik

Max Verstappen Bahreinben 197 kört tett meg az RB22-essel, de a szezon előtt nem bocsátkozott jóslatokba.

Fogalmam sincs, hol tartunk, de igazából nem is aggódom emiatt. Majd Melbourne-ben meglátjuk” 

– mondta a holland, aki korábban erőteljesen kritizálta a megújult F1-es autókat.

„Pozitívum, hogy sok kört tudunk menni problémák nélkül. Ami a tempót illeti… nem mindenki megy még teljes erővel. Nem tudhatod, ezért igazából nem lehet megítélni. Ha rajtam múlna, csak megtenném a köreimet, hazamennék és élvezném az időmet. Aztán megvárnánk Melbourne-t. De persze mindenki szeretné izgalmasabbá tenni, mint amilyen valójában” – idézte a formula.hu a négyszeres világbajnokot.

Max Verstappen nincs megelégedve az új Forma-1-es autóval
Max Verstappen nincs megelégedve az új Forma-1-es autóval
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án startol Ausztráliában. A sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

