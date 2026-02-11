Live
Szerdán végre valahára megkezdődött a 2026-os Forma–1-es szezon bahreini tesztsorozata. A három napos teszt első délelőttjén Max Verstappen futotta meg a leggyorsabb kört, másodperceket verve a több riválisára.

Hosszas várakozás után szerda délelőtt kigurultak az autók a 2026-os Forma1-es szezon első igazi tesztjére, a bahreini aszfaltcsíkra. A három napon át tartó tesztsorozatra a mezőny összes tagja elutazott, még az a Williams-istálló is, amely kihagyta a barcelonai felkészülést. A szerdai nap délelőttjén Max Verstappen volt a leggyorsabb, mögötte pedig Oscar Piastri végzett. 

Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing participates in the Formula 1 pre-season testing at the Bahrain International Circuit for the 2026 season in Sakhir, Bahrain, on February 12, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen magabiztosan kezdett
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen neve mellé került a leggyorsabb kör

Az első négyórás etap során a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen autózta meg a leggyorsabb kört, míg a képzeletbeli dobogóra Oscar Piastri mellett George Russell ért oda. A holland 1 perc 35,433-as körideje nem sokkal volt gyorsabb, mint az ausztrálé, ám a Mercedes pilótája már több mint fél másodpercet kapott. 

A teszt célja természetesen még nem a köridő, de Verstappen akkor is letette a névjegyét az új autóval. Érdekesség, hogy a legtöbb kört éppen az a Carlos Sainz teljesítette, akinek csapata, a Williams számos nehézségen ment keresztül, miután sajtóhírek szerint az autó nem ment át a törésteszten.

Lewis Hamilton is bekezdett

A Ferrarit a hétszeres világbajnok képviselte a délelőtti szakaszon, s 52 kört teljesítve a negyedik legjobb idővel zárt. Az újoncokat tekintve Arvid Lindblad meggyőző teljesítményt nyújtott, míg a Caddilac képviseletében Valtteri Bottas vitte pályára a vasat.

A program 13 órától folytatódott, amely során a csapatok pilótát cseréltek.

