Max Verstappen szerződése 2028-ig érvényes a Red Bull-lal, és azt még nem tudni, mit hoz számára ezután a jövő a Forma-1-ben. Lewis Hamiltonnal és Fernando Alonsóval ellentétben a holland nem szeretne 40 évesen is az F1-ben maradni, de a versenyzéstől azért nem távolodna el.

Max Verstappen egyelőre a Red Bull sikereiért küzd

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen nem akar F1-es csapatfőnök lenni

A 28 éves sztár más szériákban szívesebben próbálna szerencsét a jövőben, de a fiatal tehetségek támogatása is vonzó perspektíva számára. „Az egyik célom például az, hogy egy szimulátoros pilótából valódi versenyzőt faragjak” – jelentette ki nemrég a holland, akit az F1-es csapatfőnöki pozíció nem igazán hoz lázba.

Versenyzőként szeretek az F1-ben lenni, de nem hiszem, hogy valaha is visszatérnék valamilyen csapatvezetői szerepkörben, maradjunk ennyiben.

Egy másik kategóriában viszont nagyon is; elsősorban a megbízhatósági versenyzésben” – tette hozzá Verstappen, majd röviden kifejtette, mit ért ezalatt.

Max Verstappen nem lenne F1-es csapatfőnök

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

„Ezt sokkal inkább el tudom képzelni, mert szeretnék lehetőséget teremteni olyan fiataloknak, akiknek nincs meg az anyagi hátterük vagy támogatásuk ahhoz, hogy beülhessenek egy valódi versenyautóba és megléphessék ezt az ugrást” – mondta a négyszeres világbajnok.

Kapcsolódó cikkek