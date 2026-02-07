A Forma-1 2026-os idénye egy hónap múlva rajtol, a csapatoknál gőzerővel zajlik a felkészülés az új szabályokkal teletűzdelt szezonra. Az első, zárt ajtók mögötti tesztidőszakra Barcelonában már sor került, a február 11-én kezdődő hivatalos teszteknek pedig Szahír ad otthont. A konstruktőri címvédő McLaren csapatfőnöke, Andre Stella elárulta, hogy feszített tempójú időszakon vannak túl, és az első benyomások alapján úgy véli, a Mercedes velük szemben is lépéselőnybe került.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella

Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A McLarennél feszített tempóban zajlott a munka

A Motorsport beszámolt róla, hogy a wokingiak csapatfőnöke érdekes hasonlattal világította meg, mennyire kiélezett volt a helyzet a bemutató előtti napokban, elismerve, hogy a határidők hajszolása komoly kihívás elé állította a mérnököket.

„Teljesen tisztában voltunk azzal, hogy a tervezési fázis végsőkig történő kitolásával nagyon szoros felkészüléssel érkezünk meg erre a bejáratásra, de a pályán és a Wokingban végzett munkának köszönhetően szinte az összes elvesztegetett időt sikerült behoznunk.

Kicsit olyan volt, mintha repülés közben szereltünk volna össze egy repülőgépet, de megoldottuk”

– mondta Stella, majd az idei erőviszonyokról is szót ejtett.

Pre-season warm up ✔️

➡️ Pre-season testing#McLarenF1 pic.twitter.com/ezYaorGSNx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

A Mercedestől retteghet a McLaren?

Természetesen van legalább három versenytársunk – a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull –, akik jól kezdtek. Különösen a német alakulat emelte meg jelentősen a lécet, és keményen kell dolgoznunk, hogy mi is ugyanezt tegyük.

Az a tény, hogy az említett három csapat három különböző erőforrással rendelkezik, kezdeti jele lehet annak, hogy talán nem lesznek extrém nagy különbségek az abszolút teljesítmény terén, legalábbis ami a motorgyártókat illeti” – vélekedett az olasz szakember, aki szerint az előszezon alapján azért nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az erőviszonyok hónapok alatt drasztikusan átalakulhatnak.

A Forma-1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.