A Forma-1 címvédőjénél egyelőre nem a tervek szerint alakulnak a dolgok. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint az egyik nagy riválissal szemben máris lépéshátrányban vannak.

A Forma-1 2026-os idénye egy hónap múlva rajtol, a csapatoknál gőzerővel zajlik a felkészülés az új szabályokkal teletűzdelt szezonra. Az első, zárt ajtók mögötti tesztidőszakra Barcelonában már sor került, a február 11-én kezdődő hivatalos teszteknek pedig Szahír ad otthont. A konstruktőri címvédő McLaren csapatfőnöke, Andre Stella elárulta, hogy feszített tempójú időszakon vannak túl, és az első benyomások alapján úgy véli, a Mercedes velük szemben is lépéselőnybe került.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella
A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella
Fotó: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A McLarennél feszített tempóban zajlott a munka

A Motorsport beszámolt róla, hogy a wokingiak csapatfőnöke érdekes hasonlattal világította meg, mennyire kiélezett volt a helyzet a bemutató előtti napokban, elismerve, hogy a határidők hajszolása komoly kihívás elé állította a mérnököket.

„Teljesen tisztában voltunk azzal, hogy a tervezési fázis végsőkig történő kitolásával nagyon szoros felkészüléssel érkezünk meg erre a bejáratásra, de a pályán és a Wokingban végzett munkának köszönhetően szinte az összes elvesztegetett időt sikerült behoznunk. 

Kicsit olyan volt, mintha repülés közben szereltünk volna össze egy repülőgépet, de megoldottuk” 

– mondta Stella, majd az idei erőviszonyokról is szót ejtett.

A Mercedestől retteghet a McLaren?

Természetesen van legalább három versenytársunk – a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull –, akik jól kezdtek. Különösen a német alakulat emelte meg jelentősen a lécet, és keményen kell dolgoznunk, hogy mi is ugyanezt tegyük. 

Az a tény, hogy az említett három csapat három különböző erőforrással rendelkezik, kezdeti jele lehet annak, hogy talán nem lesznek extrém nagy különbségek az abszolút teljesítmény terén, legalábbis ami a motorgyártókat illeti” – vélekedett az olasz szakember, aki szerint az előszezon alapján azért nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az erőviszonyok hónapok alatt drasztikusan átalakulhatnak.

A Forma-1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24-26-án rendezik a Hungaroringen.

