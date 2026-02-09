Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Túl messzire ment az ukrán sajtó, hadat üzentek Magyarországnak

Olvasta?

Megtalálták a vízbe esett férfi holttestét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb Forma-1-es csapat leplezte le az idei világbajnoki idényre épített versenyautóját. Hétfőn ugyanis a címvédő McLaren mutatta be az MCL40-es kódjelzésű modellt.

A McLaren nem teljesített rosszul a január végi Forma-1-es barcelonai teszten, de akadtak kisebb problémák, mivel egyelőre még nem találták meg a tökéletes összhangot a Mercedes által gyártott motorokkal. A wokingi csapat idei festését nagy érdeklődés övezte, különösen, hogy a címvédő Lando Norris és Oscar Piastri is még tiszta feketébe borított MCL40-essel gurult pályára Barcelonában.

A címvédő McLaren is lerántotta a leplet az új F1-es autójáról
A címvédő McLaren is lerántotta a leplet az új F1-es autójáról
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Nem húzott váratlant a McLaren a bahreini bemutatón

A konstruktőri címvédő hétfőn Bahreinben rántotta le a leplet az új autóról. Az MCL40 festése nem változott jelentősen, ezúttal is narancs-feketében pompázik, de egy kicsivel több lett a papajaszín aránya – mint ahogy a pilóták overallján is. Néhány új támogató is csatlakozott a csapathoz, amelynek a Mastercard képében hosszú idő után először idén ismét lesz névadó szponzora. A YouTube-on zajló közvetítést nagyszabású tűzijáték zárta le a szahíri pálya célegyenesében, amit a csapat személyzete a bokszutcában állva nézhetett végig. 

Az új F1-es korszaknak változatlan pilótafelállással, a regnáló bajnokkal, Lando Norrisszal és az egyéni összetett harmadik helyén záró Oscar Piastrival vág neki a csapat.

A motor- és szabályváltozások miatt ugyan sok a kérdőjel az idei erősorrendet illetően, ugyanakkor az elmúlt két év konstruktőri vb-címét megszerző istállót tartják a legesélyesebbnek a szakértők.

Az idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Lewis Hamilton és Kim Kardashian már nem csak titokban randizgat, forró csókok csattantak a Super Bowlon – képek
„Totális káosz jön az F1-ben?” – Lando Norris szavaitól még a rajongók is megijedtek
Nem akármilyen luxuslakást vett magának a Forma-1-es pilóta
A Ferrari áll az élen a Forma-1 legújabb rangsorában – fotó
Michael Schumacher kalapács alá került autójáért milliárdokat fizettek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!