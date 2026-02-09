A McLaren nem teljesített rosszul a január végi Forma-1-es barcelonai teszten, de akadtak kisebb problémák, mivel egyelőre még nem találták meg a tökéletes összhangot a Mercedes által gyártott motorokkal. A wokingi csapat idei festését nagy érdeklődés övezte, különösen, hogy a címvédő Lando Norris és Oscar Piastri is még tiszta feketébe borított MCL40-essel gurult pályára Barcelonában.

A címvédő McLaren is lerántotta a leplet az új F1-es autójáról

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Nem húzott váratlant a McLaren a bahreini bemutatón

A konstruktőri címvédő hétfőn Bahreinben rántotta le a leplet az új autóról. Az MCL40 festése nem változott jelentősen, ezúttal is narancs-feketében pompázik, de egy kicsivel több lett a papajaszín aránya – mint ahogy a pilóták overallján is. Néhány új támogató is csatlakozott a csapathoz, amelynek a Mastercard képében hosszú idő után először idén ismét lesz névadó szponzora. A YouTube-on zajló közvetítést nagyszabású tűzijáték zárta le a szahíri pálya célegyenesében, amit a csapat személyzete a bokszutcában állva nézhetett végig.

The tradition continues...🧡🏆#McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Az új F1-es korszaknak változatlan pilótafelállással, a regnáló bajnokkal, Lando Norrisszal és az egyéni összetett harmadik helyén záró Oscar Piastrival vág neki a csapat.

A motor- és szabályváltozások miatt ugyan sok a kérdőjel az idei erősorrendet illetően, ugyanakkor az elmúlt két év konstruktőri vb-címét megszerző istállót tartják a legesélyesebbnek a szakértők.

Az idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.