Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 közelgő szezonjában érkező új erőforrások akár komoly teljesítménykülönbségeket is hozhatnak. A rivális motorgyártók azonban eddig cseppet sem nyűgözték le a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, aki szerint alaptalanul vádaskodnak ellenük.

A 2026-os Forma-1-es szezon kezdte előtt arról kezdtek cikkezni, hogy a Mercedes – a Red Bullal együtt – felfedezett egy kiskaput az új erőforrások fejlesztése során, amellyel jelentős eredményre tehet szert.

Toto Wolff szerint csak figyelemelterelés, hogy trükközéssel vádolják a Mercedest
Toto Wolff szerint csak figyelemelterelés, hogy trükközéssel vádolják a Mercedest
Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A trükkel üzemi körülmények között a belső égésű motorok geometriai sűrítési arányát visszatornászhatják a 2025-ben használt 18:1 körüli szintre, miközben papíron továbbra is megfelelnek a szabályoknak, amelyek 2026-ban ezt az arányt 16:1-ben határozza meg. Mindez akár 15 lóerő körüli előnyt is jelenthet, ami a melbourne-i pályán körönként nagyjából három tizedmásodperces előnyt is eredményezhet. Nem meglepő, hogy a rivális csapatok aggodalmukat fejezték ki és már több megbeszélést is tartottak ezzel kapcsolatban. 

A Mercedes csapatfőnöke üzent a rivális motorgyártóknak

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban állítja, hogy teljesen legálisan jártak el az új erőforrásuk megalkotáskor.

„Egyszerűen nem értem, miért a többiekkel foglalkoznak egyes csapatok, és miért harcolnak továbbra is egy olyan dolog ellen, ami nagyon világos és átlátható. A FIA-val végig nagyon pozitív volt az egyeztetés. Nem csak a sűrítési arányról van szó, hanem más dolgokról is. De a szabály különösen ezen a területen nagyon egyértelmű, hogy milyen érvényben lévő előírások vonatkoznak a motorra, akár az F1-en kívül is” – kezdte Wolff.

A Mercedes rendkívül jól szerepelt a múlt heti barcelonai teszten, ahol három nap alatt 500 kört teljesített, ami magasan a legtöbb volt a mezőnyben. Wolff aztán odaszúrt a rivális motorgyártóknak is, mondván a saját munkájukra kellene koncentrálniuk összeesküvés-elméletek gyártása helyet.

„Szedjétek össze magatokat!” –

 jelentette ki az 54 éves osztrák szakember. „Titkos találkozókat tartanak, titkos üzeneteket küldözgetnek egymásnak és folyamatosan olyan tesztelési módszerek próbálnak, amik egyszerűen nem is léteznek. Csak annyit mondhatok, hogy mi igyekszünk kizárni a zavaró tényezőket. A figyelem központjába kerültünk, mert nem foglalkozunk a figyelemeltereléssel, pedig a szabályok elég világosak, és az is, hogy mit mondott nekünk az FIA. Máshogy működünk, ők inkább kifogásokat keresnek, amikor nem megy jól. Mindenki azzal főz, amije van, de mi biztosan nem így csinálnánk, főleg úgy, hogy sokszor el lett mondva, hogy rendben van az, ahogy csináltuk” – mondta a Mercedes első embere.

A Mercedes jövő héten Bahreinben folytatja az előszezoni tesztelést.

  • Kapcsolódó cikkek:
Barátja szólalt meg Schumacher jelenlegi állapotáról
Szenzáció a sztárvilágban: Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban randiztak
Ki gondolta volna? A kirúgott Christian Horner visszatérhet az F1-be – de csak egy feltétellel
Hihetetlen: a Forma–1 sztárja egy 18 éves autóval jár a mindennapokban
Megszólalt Lewis Hamilton: ezért retteghet a mezőny az új Ferraritól
Elképesztő mérföldkőhöz ér a Forma-1 legendája, aki sosem indult F1-es versenyen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!