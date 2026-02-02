A 2026-os Forma-1-es szezon kezdte előtt arról kezdtek cikkezni, hogy a Mercedes – a Red Bullal együtt – felfedezett egy kiskaput az új erőforrások fejlesztése során, amellyel jelentős eredményre tehet szert.

Toto Wolff szerint csak figyelemelterelés, hogy trükközéssel vádolják a Mercedest

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

A trükkel üzemi körülmények között a belső égésű motorok geometriai sűrítési arányát visszatornászhatják a 2025-ben használt 18:1 körüli szintre, miközben papíron továbbra is megfelelnek a szabályoknak, amelyek 2026-ban ezt az arányt 16:1-ben határozza meg. Mindez akár 15 lóerő körüli előnyt is jelenthet, ami a melbourne-i pályán körönként nagyjából három tizedmásodperces előnyt is eredményezhet. Nem meglepő, hogy a rivális csapatok aggodalmukat fejezték ki és már több megbeszélést is tartottak ezzel kapcsolatban.

A Mercedes csapatfőnöke üzent a rivális motorgyártóknak

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban állítja, hogy teljesen legálisan jártak el az új erőforrásuk megalkotáskor.

„Egyszerűen nem értem, miért a többiekkel foglalkoznak egyes csapatok, és miért harcolnak továbbra is egy olyan dolog ellen, ami nagyon világos és átlátható. A FIA-val végig nagyon pozitív volt az egyeztetés. Nem csak a sűrítési arányról van szó, hanem más dolgokról is. De a szabály különösen ezen a területen nagyon egyértelmű, hogy milyen érvényben lévő előírások vonatkoznak a motorra, akár az F1-en kívül is” – kezdte Wolff.

A Mercedes rendkívül jól szerepelt a múlt heti barcelonai teszten, ahol három nap alatt 500 kört teljesített, ami magasan a legtöbb volt a mezőnyben. Wolff aztán odaszúrt a rivális motorgyártóknak is, mondván a saját munkájukra kellene koncentrálniuk összeesküvés-elméletek gyártása helyet.

„Szedjétek össze magatokat!” –

jelentette ki az 54 éves osztrák szakember. „Titkos találkozókat tartanak, titkos üzeneteket küldözgetnek egymásnak és folyamatosan olyan tesztelési módszerek próbálnak, amik egyszerűen nem is léteznek. Csak annyit mondhatok, hogy mi igyekszünk kizárni a zavaró tényezőket. A figyelem központjába kerültünk, mert nem foglalkozunk a figyelemeltereléssel, pedig a szabályok elég világosak, és az is, hogy mit mondott nekünk az FIA. Máshogy működünk, ők inkább kifogásokat keresnek, amikor nem megy jól. Mindenki azzal főz, amije van, de mi biztosan nem így csinálnánk, főleg úgy, hogy sokszor el lett mondva, hogy rendben van az, ahogy csináltuk” – mondta a Mercedes első embere.