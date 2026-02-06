A konfliktus középpontjában egy, a riválisok által kiskapunak tartott technikai újítás áll, amely a Mercedes-motor sűrítési arányának működés közbeni változtatásához kapcsolódik. A 2026-os Forma-1-es idényre alaposan megváltoztatták a technikai szabályokat.

A Mercedes elnöke, Ola Källenius jogi lépéseket helyezett kilátásba

Fotó: HASAN BRATIC / Hasan Bratic

Jogi lépésekkel fenyegetőzik a Mercedes

Bár több csapat szerint a megoldás ellentétes a szabályok szellemiségével, a Mercedes állítja: az erőforrás minden tekintetben megfelel a 2026-os előírások betűjének.

A vita gyökerei még az előszezoni egyeztetésekig nyúlnak vissza, amikor a csapatok és az FIA képviselői értelmezték az új motorszabályokat. Akkor úgy tűnt, a Mercedes zöld utat kapott a megoldás alkalmazására, ám a barcelonai teszteken mutatott megbízható és versenyképes teljesítményük után a riválisok tiltakozása felerősödött.

Ennek hatására a szövetség újra napirendre vette az ügyet, és jelenleg több lehetséges szankciós vagy korlátozó forgatókönyvet is vizsgál.

A Motorsport szerint a Mercedes vezetése nem hajlandó engedni.

Ola Källenius egyértelművé tette: ha az FIA utólag módosítaná a szabályértelmezést, és betiltaná a sűrítési arányhoz kapcsolódó megoldást, a gyártó bíróság elé viszi az ügyet. A csapatnál úgy vélik, jogilag „megtámadhatatlan pozícióban” vannak,

mivel a szabályok csak a környezeti hőmérsékleten mért 16:1-es sűrítési arányt rögzítik, az üzemi hőmérsékleten történő működésre azonban nem térnek ki.

A Mercedes mérnökei ezt kihasználva olyan technológiát fejlesztettek, amely menet közben képes növelni a sűrítési arányt, jelentős teljesítményelőnyt biztosítva anélkül, hogy a jelenlegi ellenőrzési módszerekkel szabálytalanság lenne kimutatható.

A riválisok élére a Ferrari állt, amely politikai szövetséget szervezett a megoldás megakadályozására. A maranellóiak javaslata szerint az FIA-nak kötelezővé kellene tennie egy belső szenzor használatát, amely folyamatosan monitorozná a sűrítési arányt verseny közben. A terv megvalósítása azonban nehézségekbe ütközik, mivel az ilyen jellegű szabálymódosításhoz a mezőny összes csapatának beleegyezése szükséges – erre pedig a Mercedes és partnercsapatai jelen állás szerint nem hajlandók.