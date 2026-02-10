Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Bűnügy

Fejbe lőttek egy magyar polgármestert

Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrea Kimi Antonelli a szezon rajtja előtt törte össze autóját. A Mercedes Forma-1-es csapatának pilótája az otthonához közel szenvedett balesetet.

A Mercedes csapatának közleménye szerint a 19 éves versenyző még szombaton éjjel, otthonához közel, San Marinóban törte össze az autóját. Értesítette a rendőrséget is, az esetnek nem volt másik résztvevője, a pilóta pedig sértetlenül megúszta a balesetet.

Antonelli Csúnyán odacsapta a Mercedest
Antonelli Csúnyán odacsapta a Mercedest
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Antonelli csúnyán odacsapta a Mercedest

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán. Az olasz versenyző egy nagyon ritka kocsit vezetett, csupán 200 példányt gyártottak belőle. Egy Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ gyűjtői változatát csapta oda, ami nem is akkora csoda, hiszen az autó 612 lóerő leadására képes. A hírek szerint a Mercedes tesztprogramját nem kell megváltoztatni a baleset miatt.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, a mezőny ezen a héten Bahreinben tesztel.

További cikkeink:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!