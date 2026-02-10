A Mercedes csapatának közleménye szerint a 19 éves versenyző még szombaton éjjel, otthonához közel, San Marinóban törte össze az autóját. Értesítette a rendőrséget is, az esetnek nem volt másik résztvevője, a pilóta pedig sértetlenül megúszta a balesetet.
Antonelli csúnyán odacsapta a Mercedest
A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán. Az olasz versenyző egy nagyon ritka kocsit vezetett, csupán 200 példányt gyártottak belőle. Egy Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ gyűjtői változatát csapta oda, ami nem is akkora csoda, hiszen az autó 612 lóerő leadására képes. A hírek szerint a Mercedes tesztprogramját nem kell megváltoztatni a baleset miatt.
A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, a mezőny ezen a héten Bahreinben tesztel.
