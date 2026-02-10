A Mercedes csapatának közleménye szerint a 19 éves versenyző még szombaton éjjel, otthonához közel, San Marinóban törte össze az autóját. Értesítette a rendőrséget is, az esetnek nem volt másik résztvevője, a pilóta pedig sértetlenül megúszta a balesetet.

Antonelli csúnyán odacsapta a Mercedest

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán. Az olasz versenyző egy nagyon ritka kocsit vezetett, csupán 200 példányt gyártottak belőle. Egy Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ gyűjtői változatát csapta oda, ami nem is akkora csoda, hiszen az autó 612 lóerő leadására képes. A hírek szerint a Mercedes tesztprogramját nem kell megváltoztatni a baleset miatt.

A Mercedes linked to Kimi Antonelli's company crashed Saturday night in San Marino, first hitting a pole and then bouncing off the barriers. The car ricocheted for 144 meters.

The driver's identity is unknown, but all occupants were unharmed#F1 #Mercedes pic.twitter.com/xE9Hy1YJCM — Attimini (@attiminii) February 10, 2026

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, a mezőny ezen a héten Bahreinben tesztel.

