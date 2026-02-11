Live
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője érte el a legjobb köridőt a bahreini Szahírban, a Forma-1-es világbajnoki sorozat szezon előtti első hivatalos tesztelésének nyitónapján. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen volt a második leggyorsabb, aki 0.129 másodperccel maradt el a brit vb-címvédőtől.

A formula1.com beszámolója szerint a délelőtti gyakorlás során leggyorsabb 26 éves pilóta mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett másodikként, míg a harmadik köridő a Ferrarit vezető Charles Leclerc a nevéhez fűződött. Norris a legjobb körében 1:34.669 perces eredményt ért el, amelytől mindössze 0.129 másodperccel maradt el Verstappen

McLaren's British driver Lando Norris during sits in his car during the first day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 11, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
A vb-címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb az első hivatalos tesztnapon
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

Az MTI azt írja, hogy az időeredményeknek még nincs túlzottan nagy jelentőségük, a versenyzők és a csapatok ugyanis elsősorban a jelentős szabálymódosításoknak megfelelően megépített új konstrukciók alapos kiismerésével töltik az időt Bahreinben.

Norris volt a leggyorsabb, Hamilton idén is szenvedni fog?

Leclerc hátránya már több mint fél másodperc volt Norristól, akitől még egy másodpercen belül volt a negyedikként záró francia Esteban Ocon (Haas), valamint a konstruktőrök között vb-címvédő McLaren másik autóját vezető ausztrál Oscar Piastri is.

A brit George Russell hatodik lett a Mercedesszel, míg a hétszeres világbajnok - szintén brit - Lewis Hamilton a hetedik időt futotta meg Ferrarival. Az első tízbe még a francia Pierre Gasly (Alpine), a német Nico Hülkenberg (Audi), illetve a thaiföldi Alexander Albon (Williams) fért be.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton drives on the first day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 11, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
A hétszeres világbajnok Hamilton idén is szenvedni fog a Ferrarival?
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

Ami a megtett körök számát illeti, ebben szerdán Verstappen vitte a prímet 136-tal, de Ocon is átlépte a százas határt, mert 115 kört teljesített. Egyes istállók a délelőtti és a délutáni tesztelés közben nem cseréltek versenyzőt, így egyelőre még nem hajtott a pályára Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (RB) és Oliver Bearman (Haas) sem, de ők csütörtökön a teljes napot a versenyautóban töltik majd.

A Forma-1-es csapatok és a versenyzők még pénteken is tesztelnek majd Szahírban, ahol aztán a jövő héten szerdától péntekig másodszor is gyakorolnak.

A világbajnoki idény március első hétvégéjén, Ausztráliában kezdődik.

