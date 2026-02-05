Oscar Piastri szerint a siker egyik kulcsa az, ha a csapaton belül mindenki pontosan tisztában van a keretekkel, különösen egy olyan időszakban, amikor a bajnoki küzdelmek minden eddiginél kiélezettebbek lehetnek.

Oscar Piastri nem akar másodszerepben maradni Lando Norris mögött

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Mit követel Oscar Piastri?

A fiatal pilóta hangsúlyozta: számára alapvető elvárás, hogy előre lefektetett, világos irányelvek mentén dolgozzanak.

Számomra az a legfontosabb, hogy előre lefektetett szabályok mentén versenyezhessünk, és mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön”

– mondta Piastri, majd hozzátette:

„Ha világos irányelvek alapján dolgozunk, az nemcsak nekünk pilótáknak segít, hanem a csapat egészének is.”

A McLarenen belüli rivalizálás Lando Norris és Oscar Piastri között az elmúlt évek egyik legérdekesebb házi párharcává vált. Bár Norris tapasztaltabb és hosszabb ideje tagja a csapatnak, Piastri többször is jelezte, hogy nem kíván tartósan másodszerepben maradni. A 2025-ös szezon során több olyan taktikai döntés is született, amely Norrisnak kedvezett, miközben Piastri háttérbe szorult, ami érezhető feszültséget okozott a csapaton belül - írja a Motorsport.

A 2026-os szabályváltozások új technikai korszakot nyitnak a Forma–1-ben, ami a McLaren számára is komoly lehetőségeket tartogat. A csapat célja, hogy az élmezőny stabil tagjává váljon, ehhez pedig kulcsfontosságú lehet a belső viszonyok rendezése.

Piastri éppen ezért szeretné elkerülni, hogy a jövőben a döntések a színfalak mögött szülessenek meg.

Egyelőre kérdéses, hogy a McLaren mennyire hajlandó nyíltan kezelni a pilóták közötti egyensúlyt. A csapatvezetés nyilvánosan még nem reagált Piastri felvetéseire, ugyanakkor megerősítették: 2026-ban is érvényben maradnak a jól ismert „papaya-szabályok”. Az azonban hamarosan kiderülhet, hogy ezek a gyakorlatban milyen formában érvényesülnek majd.