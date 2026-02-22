A Red Bull tavaly év végén jelentette be, hogy új felállással vág neki a következő szezonnak, így Cunoda Júki helyét Isack Hadjar vette át Max Verstappen csapattársaként, de a japán pilóta még a Racing Bullshoz sem térhetett vissza, ott ugyanis az Arvid Lindblad-Liam Lawson párosnak szavaztak bizalmat.

Cunoda idén főleg bemutatóeseményeken vezetheti a Red Bull autóit

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Kigyulladt a Red Bull kegyvesztetté vált Forma-1-es pilóta alatt

A bikás csapat tartalékpilótájává visszaléptetett Cunoda a lefokozása óta először vett részt egy Red Bull-eseményen a hétvégén, amikor is egy San Franciscó-i rajongói rendezvényen az ikonikus RB7-es volánja mögé ült, amellyel Sebastian Vettel tizenegy futamgyőzelmet ünnepelhetett.

A 2011-es bajnoki címet nyert autó aztán váratlanul előbb füstölni kezdett, majd lángok csaptak fel körülötte, így a bemutatót félbeszakították. Szerencsére Cunodának sikerült gyorsan elhagynia az égő járművet, a biztonsági személyzet tagjai pedig még idejében eloltották a tüzet, így senki sem sérült meg az incidensben.

„Juki egy rutinszerű műveletet hajtott végre a 2011-es RB7-tel, de a kipufogórendszer túlmelegedett, és emiatt gyulladhatott ki az autó hátulja” – indokolta meg a problémát a Red Bull szóvivője.

Érdekesség, hogy a japán versenyző nem először került hasonló helyzetbe. Még 2024-ben egy tajvani bemutatón ugyancsak kigyulladt alatta a Red Bull 2012-es autója.