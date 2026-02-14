Péntek este megírtuk az Origón, hogy mindegyik istálló lázasan készül a száguldó cirkusz 2026-os idényére. A hét utolsó munkanapjának Forma-1-es tesztjén a Mercedest vezető, még mindig csak 19 éves Kimi Antonelli autózta a leggyorsabb köridőt a bahreini Szahírban. Már ez is nagy dolog volt a mezőnyt figyelembe véve, de történt még egy dolog, ami inkább vicces volt, semmint komoly, Hadjar véletlenül nem a Red Bull boxába állt be a tesztelés alatt.

A Red Bull pilótája, Hadjar kicsit megkavarodott a boxutcában

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A Red Bull pilótája elnézte a házszámot

Van olyan, hogy az ember figyelme kicsit kihagy, vagy máshol jár, valószínűleg ez történhetett Hadjarral is, aki a Red Bull helyett elsőre a Mercedes boxába látogatott, de a szerelők lelkesen integetve jelezték neki, hogy eggyel arrébb kellene gurulnia. Ahogy az F1 illetékesei is írták a videó mellé: „Isack Hadjar véletlen látogatása a Mercedes boxában. Nem ő az első, és nem is lesz az utolsó!”