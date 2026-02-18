A Red Bull műszaki igazgatója, Pierre Wache kiemelte, nem az a célja, hogy boldoggá tegye elsőszámú pilótáját. Max Verstappen hevesen kritizálta az új F1-es szabályokat. A holland szerint az új korszak versenyellenes és szteroidokkal felturbózott Formula E-nek titulálta a rendkívül szigorú energiafelhasználási követelmények miatt.

Megszólalt a Red Bull műszaki igazgatója

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A maximális hatékonyság elérése most sokkal bonyolultabb és összetettebb, mint korábban. A motorok teljesítménye 50-50 arányban oszlik meg a hagyományos belső égésű motor és az elektromos energia közt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a pilótáknak unortodox és intuitív módon kell vezetniük autóikat, hogy jobb köridőket érjenek el. Nem tudnak olyan gázzal menni, mint a turbo-hibrid korszakban, és még a kvalifikációs köröket sem tudják a kocsi teljesítményének határán teljesíteni. Az akkumulátort újra kell tölteni, az energiát pedig hatékonyan kell felhasználni egy kör alatt.

Wache-t arról kérdezték, milyen rövid távú megoldásokkal tudná boldoggá tenni a Red Bull Verstappent, amire rávágta: „nem az a célom, hogy boldoggá tegyem”.

Azzal tehetjük boldoggá, hogy megnyerjük a versenyt. A feladatom és a csapat feladata az én szintemen az, hogy biztosítsuk neki azokat az eszközöket, amelyekkel az élmezőnyben versenyezhet”

– mondta Wache az első hivatalos F1-es szezon előtti teszt során a bahreni versenypályán.

Hiába az éles kritikák, Vertappen már az élen az energiagazdálkodás terén. Okos stratégiát talált ki: a kanyarokban, ahol általában minden más versenyző a harmadik fokozatot használja, ő az elsőben halad és magas fordulatszámon tartja a motorokat, így nyer több energiát. A riválisok most ezt a taktikát másolják, de aggódnak, hogy ez a megközelítés nem lesz fenntartható az egész szezonban. A sebességváltó és a hajtásegység gyorsabban kopik.

„Maga a szabályozás és az, hogy a szabályozás miatt hogyan érzünk az autóval kapcsolatban, az autó tervezése szempontjából nem tartozik a mi hatáskörünkbe. Ez egy FIA-n belüli vita, amelyben mi is részt vehetünk, de a fő cél és a fő hangsúly az, hogy jobbá tegyük az autót” – hangsúlyozta Wache.

