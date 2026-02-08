Michael Schumacher első F1-es futamgyőzelmét az 1992-es Belga Nagydíjon szerezte meg, éppen egy évvel azután, hogy a legendás pályán debütált a sportágban a Jordan színeiben. Jól mutatja, hogy a német klasszis igazi üstökösként érkezett meg a Száguldó Cirkuszba, ugyanis mindössze a 18. Forma-1-es versenyéig kellett várnia, hogy a felállhasson a dobogó tetejére. 30 évvel később összesen hét világbajnoki címmel, 91 győzelemmel, 155 dobogóval és 77 leggyorsabb körrel zárult a karrierje.

Árverésen talált új tulajdonosra az a Benetton B192-es, amellyel korábban Michael Schumacher versenyzett

Elkelt Schumacher első futamgyőztes autója

Schumacher a Benetton B192 együléses versenyautóval nyert a belgiumi Spa-Francorchamps-ban. Ez volt az utolsó manuális váltóval szerelt F1-es autó, amivel nagydíjat nyertek. A B192-es Ford motorral készült és nagyjából 700 lóerős teljesítményét a 3,5 literes, V8-as blokk 12–13 ezres másodpercenkénti fordulatszám mellett adta le.

Januárban derült ki, hogy a Broad Arrow Global Icons: Europe Online árverésre bocsájtotta Schumacher szóban forgó versenyautóját, amellyel összesen öt futamot nyert a német világsztár.

A Rory Byrne által tervezett autót ugyan 8,5 millió euróért hirdették (3,2 milliárd forint), végül 5,082 millió euróért (1,924 milliárd forint) talált gazdára az aukción.

Érdekesség, hogy korábban soha nem volt rá példa, hogy ikonikus sárga-zöld Benetton-Camel festésű versenyautót nyilvános eladásra bocsájtottak volna.