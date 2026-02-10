Ralf Schumacher 2024 júliusában jelentette be, hogy párkapcsolata van, ezzel coming outolva a nyilvánosság előtt.

Ralf Schumacher és Etienne Bousquet-Cassagne össze akarnak házasodni

Fotó: HASAN BRATIC / Hasan Bratic

Mikor lesz Ralf Schumacherék esküvője?

A Bild értesülései szerint idén májusban egy

háromnapos esküvőt terveznek a franciaországi Saint-Tropez-ban. A menyegzőn Schumacher párja, a nála 14 évvel fiatalabb Etienne Bousquet-Cassagne lesz az ifjú férj.

A házassági terveket Schumacher exfelesége, Cora Schumacher is elismerően fogadta. Annak ellenére, hogy válásuk óta többször is nyilvánosan kritizálta volt férjét, most jókívánságait fejezte ki.

Steven párommal együtt sok boldogságot és minden jót kívánunk Ralfnak és Etienne-nek”

– mondta.

Ralf és Cora Schumacher 2001-ben házasodtak össze, kapcsolatuk 13 évig tartott, és egy közös fiuk született, David. A válás óta Cora új párra talált a 44 éves amerikai, Steven Bo Bekendam személyében. Elmondása szerint jelenleg sem Ralffal, sem fiukkal nincs kapcsolatban, sőt korábban azt is nyilvánosságra hozta, hogy elégette esküvői ruháját, valamint volt férjét letiltotta a telefonján.

Nach Jahren des privaten Glücks wagen sie nun den nächsten Schritt: Ralf Schumacher und sein Lebensgefährte Étienne Bousquet-Cassagne wollen heiraten. https://t.co/8OPkiEmz6J — heute.at (@Heute_at) February 7, 2026

A hatszoros futamgyőztes Ralf Schumacher az elmúlt években főként Franciaország déli részén élt új párjával.

Bár mindkét Schumacher fivér legendás pályafutást tudhat maga mögött az F1-ben, a nyilvánosság figyelme az elmúlt évtizedben elsősorban Michael Schumacherre irányult – tragikus síbalesete miatt.

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher 2013-ban szenvedett súlyos fejsérülést, hosszú hónapokat töltött kómában, állapotáról pedig családja azóta is szinte teljes titoktartás mellett gondoskodik. Ralf Schumacher sem beszél részletekről testvére egészségi állapotát illetően, és korábban arra is utalt, hogy eltávolodtak egymástól.

„Sajnos az élet néha igazságtalan. El kell fogadnunk” – fogalmazott 2023-ban a Bunte magazinnak.