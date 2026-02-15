A Maxime Martin, Maro Engel, Mikael Grenier trió nyerte az idei Bathurst 12 órást, miután a Team GMR 888-as rajtszámú Mercedesével a 29. helyről rajtolva végeztek az élen. A győzelemhez az egyenletes teljesítmény és jó tempó mellett a szerencsére is szükségük volt a versenyzőknek, mivel az utolsó órában több baleset is történt.

Verseny közben gázolt kengurut a Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3-as autója

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / ANADOLU

Vér és sokk a versenypályán

Az egyik legfurcsább eset azonban még a futam elején történt – a Ford Mustang GT3-as már az első órában kiszállt a versenyből, miután sajnálatos módon nagy sebességnél, még sötétben elgázolt egy pályára beszökött kengurut.

Confirmation that the Mustang hit a kangaroo on Conrod Straight. Mies appears shaken - as you would be - but ok.



— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 14, 2026

Az ütközés következtében az állat átszakította a szélvédőt és beterítette a maradványaival Christopher Miest és az autó utasterét. Az autója sérülése miatt kieső pilóta szerencsére nem sérült meg, de elmondása szerint kétszer is le kellett zuhanyoznia, mire a kenguru minden maradványát eltávolította magáról. A baleset annyira váratlan volt, hogy a pilótát és a rajongókat is sokkolta.

„Minden annyira gyorsan történt…a kenguru egyszerűen csak ott termett és már jött is a becsapódás. Csak a kenguru fele volt bent az utastérben, bele sem merek gondolni, mi lett volna, ha...Nagyon szerencsés vagyok, hogy még egyben vagyok.

A probléma az volt, hogy semmit sem láttam, mert a szélvédő teljesen betört, a szemem pedig tele volt vérrel. Mindenhol vér volt és a kenguru belsőszervei, ezért először le kellett magam tisztítani, mert azt sem tudtam, hol vagyok

– nyilatkozta az orvosi kivizsgálás után a német versenyző.

A legnagyobb balesetet azonban nem Mies, hanem Ralf Aron és a versenyt addig vezető Johannes Zelger szenvedte el. Utóbbi Porschéja ugyanis megpördült a Forrest’s Elbow kanyarban, Aron pedig nagy sebességgel telibe találta. Mivel a pályát szinte teljesen eltorlaszolták az autók és a törmelék, a piros zászlóval félbeszakították a futamot és csak 56 perccel később indították újra. Szerencsére Zelger és Aron is a saját lábán szállt ki a roncsból, ám a Mercedes-AMG GT3 az ütközés után lángra kapott, így az észt autóversenyzőt elővigyázatosságból kórházba szállították.