George Russell futotta meg a leggyorsabb kört a Forma-1-es bahreini tesztsorozat szerdai napján, amely Max Verstappen személyében egy nagy kimaradót is tartogatott. A Mercedes brit pilótája mindössze egyetlen századmásodperccel előzte meg Oscar Piastrit, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Charles Leclerc állhatott fel. A második hét nyitónapján azonban több csapat is problémákkal küzdött, mint a négyszeres világbajnokát nélkülöző Red Bull és az Aston Martin.

Lewis Hamilton és Max Verstappen Bahreinben

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Max Verstappen nélkül kezdett a Red Bull

A Bikásoknál egész nap Isack Hadjar ült a versenyautóban, de nem indult könnyen a napja, hiszen technikai problémák miatt a délelőtt nagy részét nem a pályán töltötte. Délutánra aztán megszűntek a hátráltató tényezők, s végül 66 megtett körrel a hatodik leggyorsabb időt szállította. George Russell 1 perc 33,459 másodperces köridejénél azonban senki sem tudott gyorsabb lenni, a brit versenyző mögött Oscar Piastri és Charles Leclerc végzett.

Gondok adódtak még az Aston Martinnál is, hiszen Fernando Alonso csupán 28 alkalommal ment körbe, Lance Stroll pedig a sóderágyban kötött ki. A Cadillac pilótái hozták össze a legjelentősebb lemaradást, miközben összesen 58 kört tettek meg, ami nagyon kevés.

Mit tartogat a jövő a holland számára?

Mint ismert, Verstappen élesen kritizálja az új F1-es szabályokat, véleménye szerint a 2026-os éra versenyellenes, a rendkívül szigorú energiafelhasználási követelmények miatt pedig sokkal inkább hasonlít a Formula E-futamokhoz. A négyszeres világbajnokkal kapcsolatban így joggal merült fel az esetleges visszavonulás kérdése, hiszen közismert, hogy más sorozatokban is szívesen kipróbálná magát.

Ha valami nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy nem akarom csinálni. Motorsport-rajongóként jobban szerettem volna, ha másmilyenek a szbályok, de azt is tudom, hogy ezzel kell beérnem. Most ezt nem lehet módosítani, ezért mindig igyekszem a legtöbbet kihozni a helyzetből. Azt is nagyon élvezem, hogy mindenkivel együtt dolgozhatunk, ráadásul a saját autónkkal. Ezek mind jó dolgok. Szerettem volna, ha a szabályok másképp alakulnak? Igen. De tudom, hogy ez van, és ezzel kell megbarátkoznom

– válaszolta a RacingNews365 kérdésére.