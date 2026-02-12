Max Verstappen Barcelonában másfél napig vezethette a Red Bull új autóját – amely idén saját gyártású motorral indul –, majd Bahreinben a nyitónapon a második leggyorsabb köridőt érte el, miközben a csapat számára talán ennél is fontosabb volt, hogy az RB22-es modell megbízhatóan működött.

Max Verstappen nincs megelégedve az új Forma-1-es autóval

Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Max Verstappen szerint új F1-es autók nem túl szórakoztatóak

A csütörtöki tesztnapra pihenőt kapott, így az újságírók rendelkezésére állt, ahol tőle megszokott módon kegyetlenül őszintén megmondta a véleményét. A Red Bull pilótája úgy érzi, az új hibrid motorok „egyszerűen nem Forma-1 szintűek”.

„A kulcsszó a spórolás. Persze, tudom, milyen kemény munka folyik a háttérben, a srácok, akik a motorokon dolgoztak. Szóval nem mindig a legszebb dolog ezt mondani, de reálisan kell látni.

Versenyzőként az érzés nem igazán Forma-1-es. Inkább olyan, mint a szteroidos Formula E.

Pusztán versenyzőként én jobban szeretem, ha teljes gázzal mehetek, és jelenleg nem lehet. A szabályok mindenkire vonatkoznak, és ez nem az én problémám, mert én csak ezért vagyok itt és az egyenlő esélyekért” – jelentette ki a holland.

Ahelyett, hogy egyetlen töltéssel kibírná a verseny elejétől a végéig, mint a Formula E-ben, az F1-ben az akkumulátorok körönként többször is lemerülnek. Verstappen szerint a tempó hiánya miatt elveszik az élmény.

„Nagyon sok feladat van, és túl nagy hatása van az energiára annak, amit a versenyző tesz. Az én szememben ez nem Forma-1. Akkor jobb Forma E autót vezetni, amiket a hatékonyságra és az energiabeosztásra építettek. Azok erre valók. Szóval vezetés szempontjából nem élvezem, de közben azt is tudom, mekkora a tét a csapat szempontjából. Saját motorunk van, látom az emberek izgatottságát, és amikor az autóban ülök, természetesen mindig a maximumot fogom adni. Ők tudják ezt. De ez nem túl izgalmas” – fogalmazott keményen Verstappen.

Verstappen hiányolja a tempót az új Forma-1-es autókból

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

„Nem érdekel, hogy egy autó háromszázötven vagy háromszáz kilométer/órával megy, én normálisan akarok vezetni. Így kéne lennie, anélkül, hogy egy kicsivel korábban kéne fékeznem, vagy fel és lefelé kapcsolgatni a váltót, mert annak nagy hatása van az egyenesbeli teljesítményre. A tapadás ezekkel az autóbeállításokkal és gumikkal eléggé alacsony. Szóval igen, ez egy nagy visszalépés ahhoz képest, ami eddig volt” – fogalmazott.

Számomra lényegtelen, hogy győztes autóm van-e. A pályafutásom ezen szakaszában a vezetést is élvezni akarom. Felfedezek más dolgokat az F1-en kívül, amik szórakoztatnak, és ezek a szabályok több évig érvényben lesznek. Meglátjuk

A négyszeres világbajnok ugyanakkor pozitívumot is talált az RB22-s kódjelű autóban. „A festés nagyszerű, az egész autó remekül néz ki. Nyilvánvaló, hogy az autó arányai jók. Ezzel nincs probléma. . De minden más versenyellenes. Nem fognak örülni annak, amit mondok, de csak azt mondom, amit gondolok, nem tudom másképp. Szókimondó vagyok, és miért ne mondhatnám ki, amit az autómról gondolok? Nem tehetek róla, nem én írom a szabályokat, és ha lennének nem politikai szempontjai a szabályok megalkotásának, akkor az autók nagyon másak lennének. De ez van” – fogalmazott a holland.