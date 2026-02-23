A szezon előtti tesztek során a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen élese kritizálta az új motorszabályokat, mondván verseny ellenes lett a Forma-1, ami véleménye szerint a „szteroidokkal táplált Forma–E”-hez hasonlít jelenleg.

A Mercedes brit pilótája nem ért egyet Max Verstappennel

Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

Az új generációs erőforrások teljesítményleadása 50-50 százalékos arányban oszlik meg a belső égésű motor és a megerősített elektromos rendszerek között, miközben az akkumulátorok immár 350 kW töltést tárolnak. A 2025-ös 120 kW-hoz képest ez jelentős növekedés. A versenyzőknek azonban spórolniuk kell a rendelkezésre álló energiával, különösen a kanyarok előtt.

Verstappennel ellentétben Russell élvezi a megújult Forma-1-et

A Mercedes pilótája, George Russell ugyanakkor – aki a teszten mindenkinél több kört teljesített, szám szerint 688-at, összesen 3523 kilométert – úgy véli, az energiamenedzsment-követelmények csupán a mostani kor „furcsaságai”. A brit versenyző érvelésében a legendás Ayrton Sennát és korábbi turbókorszakot hozta fel.

„Az irányadó alapelvek továbbra is nagyon hasonlóak, és a végletekig feszegeted az autót” – kezdte Russell. „Mindig a lehető legkeményebben és a lehető legkésőbb próbálsz fékezni, hogy a lehető legnagyobb sebességgel tud bevenni a kanyarokat”.

„Szerintem az autóknak minden egyes korszakban megvannak a vezetési sajátosságai. Láttam Ayrton Senna fedélzeti kameráinak felvételeit az 1980-as és 1990-es évekből, ahol nagyon egyedi stílusban vezetett. A kanyarok elején felpörgette kicsit a motort, majd gázt adott, hogy a turbó pörögjön, és az autó egyensúlyban maradjon. Talán most egy kicsit nagyobb a felhajtóerő, mint normál esetben, de Bahreinben és Barcelonában egyáltalán nem érződött rossznak. Melbourne-ben lehet, hogy más lesz, de eddig kifejezetten élvezem” – fogalmazott a Mercedes pilótája.

A 2026-os F1-es szezon a március 8-ai Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.