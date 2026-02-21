Max Verstappen köztudottan nagy rajongója a GT3-nak. A Red Bull holland pilótája tavaly nagy feltűnést keltett, amikor először még Franz Hermann álnéven, aztán már saját nevén tesztelgetett a Nordschleifén. Az ottani versenyengedély megszerzése után pedig el is indult egy GT3-as versenyen, amit egyből meg is tudott nyerni csapattársával, Chris Lulhammel együtt.

Max Verstappen és Fernando Alonso szívesen versenyezne együtt

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A négyszeres Forma-1-es világbajnok már akkor sem tagadta, hogy szeretne elindulni 2026-ban a Nürburgringi 24 órás versenyen, amire minden esélye megvan, mivel a versenyt május 16-án és 17-én rendezik, azon a hétvégén pedig rendeznek F1-es nagydíjat.

A holland pilóta már korábban is jelezte, hogy a szívesen indulna a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen is, ám idén erre biztosan nem lesz még lehetősége, tekintve, hogy hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat a felkészülés, ráadásul a június 13-14-i hétvégén egy időben kerül megrendezésre a Barcelonai-Katalán Nagydíj, vagyis ütközés lenne a versenynaptárban.

Verstappen Vettel és Alonso csapattársaként indulna a legendás versenyen

Az F1-től 2022-ben visszavonult háromszoros világbajnok, Sebastian Vettel ugyan élesben még sosem vezetett hypercart vagy LMP1-es prototípust, de tesztelt már a Porsche Le Mans-i autóját. A korábbi német pilóta nemrég elárulta, zajlanak az egyeztetések Verstappennel egy lehetséges közös indulásról.

Folyamatosan kapcsolatban állunk Maxszal, pár éve már megbeszélt, hogy ha összejön a lehetőség, akkor együtt fogunk indulni Le Mans-ban

– mondta Vettel a ServusTV-nek.

A Forma-1-es szezon előtti bahreini teszt során Verstappent is megkérdezték erről, aki megerősítette Vettel szavait.

„Nagyon szeretném, ha összejönne, de csak akkor, ha a győzelemért harcolhatunk, úgyhogy kell hozzá a megfelelő csapat. Ezért egy kicsit most még nehéz megmondani, mikor valósulhat meg. De hallottam, hogy Fernando (Alonso) még 75 évesen is versenyezni akar, szóval biztos vagyok benne, hogy találunk majd rá időt” – mondta Verstappen.

Az Aston Martin kétszeres világbajnoka korábban már indult Le Mans-ban, sőt 2018-ban és 2019-ben is nyerni tudott a Toyotával. Természetesen a 44 éves spanyol versenyzőnek is feltették a kérdést, amire kijelentette, hogy nagyon szeretne csatlakozni a csapathoz, de csak akkor, ha alaposan fel tudnak rá készülni.