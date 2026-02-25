Brutális baleset zavarta meg a japán Super Formula tesztjét, Luke Browning, a Forma-1-es Williams tartalékpilótája ugyanis a szuzukai pálya leggyorsabb kanyarjában a korlátba csúszott, amitől a levegőbe emelkedett, s végül orral előre a földbe csapódott. A fedélzeti kamerában jól látható volt, hogy milyen erőhatások érték a 24 éves versenyzőt, aki nem kis szerencsének köszönhetően épségben szállt ki a feje tetejére állt járműből.

A Williams pilótája kettős szolgálatot teljesít a 2026-os idényben

A brit versenyző jelenleg tartalékpilótaként szolgálja a Williams Forma-1-es csapatát, mellette pedig a japán Super Formula-bajnokságban is versenyzik. Szerdán éppen a Kondo Racing versenyautóját tesztelte, amikor az ikonikus 130R kanyarban megtörtént a baj. Az esetről készült videón jól látszik, ahogyan Browning a korlátnak csapódva a levegőbe emelkedik, majd fejjel lefelé végzi a pályán kívül.

A pilóta szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet, a versenybírók pedig hamar kisegítették a járműből.

Nem sokat pihenne

Browning mentalitását jól mutatja, hogy a baleset után rögtön jelezte, már csütörtökön vissza szeretne térni.

Ez egy elég szerencsétlen baleset volt

– idézte Browningot a Japan Racing Insider.

„Felúszott az autóm a vízen, és utána már csak utas voltam. Visszatekintve jobb lett volna kiállni a boxutcába, amikor az eső hevesebben kezdett esni. Ezeket a leckéket az ember megtanulja, itt minden a tanulásról szól, és a mai nap egy olyan leckét adott, amit a jövőben hasznosítani fogok. Teljesen jól vagyok, semmi fájdalmam. Szerencsére a szénára érkeztem, és nem ütköztem neki a korlátnak, szóval minden rendben. A nyakvédő készülék fantasztikus, azt hiszem, megmentette a nyakamat” – tette hozzá.