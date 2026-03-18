Nagy a gond az Aston Martin Forma–1-es csapatánál, és nagyon úgy néz ki, ezzel Adrian Newey „egyedül" nem tud megküzdeni.

Új csapatfőnök érkezik Adrian Newey helyére

Ki lesz Adrian Newey utódja?

A 2026-os szezon első futamai kifejezetten rosszul sikerültek: a Honda új erőforrásának vibrációs problémái miatt mindkét autó megbízhatósága komoly kérdéseket vet fel, a sanghaji hétvégén pedig mind Fernando Alonso, mind Lance Stroll kiesett.

A technikai gondok azonban csak részben magyarázzák a visszaesést – a silverstone-i csapatnál komoly szervezeti káosz is kialakult – írja a Motorsport. Ennek középpontjában

Adrian Newey áll, aki eredetileg technikai partnerként érkezett, mára viszont jóval szélesebb hatáskört kapott. Nemcsak az autó fejlesztéséért felel, hanem operatív döntésekben is kulcsszerepet játszik, ami jelentősen eltávolítja attól a területtől, ahol a legerősebb.

A hírek szerint éppen ez az egyik fő oka annak, hogy a csapat vezetése – élén Lawrence Strolllal –

új, dedikált csapatfőnök kinevezését fontolgatja. A cél egyértelmű: tehermentesíteni Newey-t, és visszaterelni a tisztán technikai feladatokra, vagyis az autó tervezésére és fejlesztésére.

A Newey jövőjét érintő kérdések tehát szorosan összefonódnak az új vezető személyével. A tulajdonosi oldal állítólag nem elégedett azzal, ahogyan a mérnök a Honda-projektet kezeli, miközben belső feszültségekről is hallani. Egy új csapatfőnök érkezése ezért kulcsfontosságú lehet: nemcsak a struktúrát tisztázná, hanem lehetőséget adna arra is, hogy Newey visszatérjen a „klasszikus” szerepköréhez.

A lehetséges utódok kapcsán több név is felmerült, de egy fontos opció már lekerült a napirendről. A korábban emlegetett Christian Horner nem szerepel a jelöltek között, így a brit szakember érkezése gyakorlatilag kizárható.

Ezzel szemben egyre komolyabb esélyesként emlegetik Andreas Seidl nevét.

🚨💣BREAKING🟢



Andreas Seidl, former McLaren boss, will be new Aston Martin team principal.



It will be announced soon. #F1 pic.twitter.com/gikZe2sEnn — Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) March 17, 2026

A korábbi McLaren-csapatfőnök tapasztalata és rendszerszintű gondolkodása ideális választássá teheti egy olyan istálló számára, ahol jelenleg a szervezeti struktúra átalakítása a legégetőbb feladat. Seidl kinevezése nemcsak stabilitást hozhatna, hanem világos felelősségi köröket is teremtene.