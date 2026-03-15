Megható pillanat. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat, amely az ausztráliai idénynyitóhoz hasonlóan kettős Mercedes-sikerrel zárult. A futam után a 19 éves sztárversenyző el is sírta magát örömében.

A 19 éves pilótának, Andrea Kimi Antonellinek ez pályafutása első futamgyőzelme, mögötte pedig a Melbourne-ben egy hete diadalmaskodó csapattársa, a brit George Russell ért célba másodikként. Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot. A dobogó alsó fokáért a két Ferrari küzdött egymással nagyot az 56 körös viadalon, ebből a csatából pedig a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton jött ki győztesen és ő lett a harmadik.

Andrea Kimi Antonelli elsírta magát
Fotó: JADE GAO / AFP

Mit érez most Andrea Kimi Antonelli?

Érthető módon Andrea Kimi Antonelli nagyon elérzékenyült, amikor a futam után David Coulthard kérdezte az érzéseiről:

Nem találom a szavakat, mindjárt elsírom magam 

– mondta a futamgyőzelem után Kimi Andrea Antonelli, aki ezt követően el is sírta magát. – Köszönöm a csapatomnak, hogy segítettek elérni ez az álmot, nagyon boldog vagyok. Tegnap azt mondta, hogy Olaszországot szeretném visszavezetni a csúcsra, és ez sikerült. 

Magamat is alaposan megijesztettem, amikor a verseny végén elfékeztem a kanyart, de sikerült nyerni. Nem volt könnyű a rajtom, talán kicsit sok helyet hagytam a Ferrariknak, de jó volt a tempóm. 

Nagyon a szezon elején vagyunk még, dolgozunk tovább. George (Russel, - a szerk.) nagyon erős csapattárs, akit nehéz legyőzni, sok mindenre van szükség hozzá. Sokat tanultam tőle, bagyon várom a szezon hátralévő részét, és majd meglátjuk, mire leszek képes a végén".

Gratulálok Kiminek (Antonelli, - szerk.) az első futamgyőzelméhez. Nagyon élvezetes pont vele itt lenni a dobogón. De itt van Lewis (Hamilton, - a szerk.) is, neki is gratulálok. A Ferrarik nagyon jók voltak, de megvan a kettős győzelem, ennél pedig nem is lehet most fontosabb"

 – árulta el a Mercedes pilótája, George Russell.

Lewis Hamilton a dobó harmadik fokára fért fel, de így is nagyon boldog volt. Mint elárulta, régen élvezett ennyire futamot:

„Gratulálok Kiminek, nagyon boldog vagyok, hogy itt állhatok mellette ebben a pillanatban. Gratulálok a korábbi csapatomnak, a Mercedesnek is, nagyon jól kezdtek. 

Nagyokat csatáztunk, rég volt ennyire élvezetes futamom. Leclerc-cel is hatalmasat küzdöttünk, volt, amikor talán pcit össze is értek az autók. De nagyon tiszteljük egymást, ettől szép a Forma-1. Dolgozunk tovább, köszönöm a Ferrarinak, hogy ilyen pozícióban lehetünk.

 Persze szeretnénk majd az élen lenni, de a kiinduló helyzet jó. Soha nem láttam még ennyi ember Sanghajban, fantasztikus.

A vb-címvédő brit Lando Norris (McLaren) műszaki hiba miatt részt sem tudott venni a futamon, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) nem ért célba. A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

