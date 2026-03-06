Az Aston Martin eredetileg négy Honda-akkumulátorral érkezett meg Melbourne-be, de kettővel komoly problémák léptek fel. Így jelenleg csak az a két egység működőképes, amelyek a két versenyző, Fernando Alonso és Lance Stroll autójában találhatók.

Az Aston Martin és Adrian Newey hatalmas bajban van

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Mindössze két működő akkumulátor maradt. Mi tehet az Aston Martin?

„Folyamatos problémáink vannak az akkumulátorral” – mondta Newey.

Megjelent egy új hiba is, ami az akkumulátor és a vezérlőrendszer közötti kommunikációval kapcsolatos. De az alapvető gond továbbra is a vibráció, amellyel még mindig küzdünk.”

A gondok már a téli teszteken is jelentkeztek, és most a szezonnyitón is éreztették hatásukat.

Szinte alig tudtak pályára menni

A problémák miatt Alonso az első szabadedzésen egyetlen kört sem tudott teljesíteni, míg Stroll mindössze három körig jutott. Az istálló ezért kénytelen minden egyes futott kört nagyon óvatosan kezelni. Főleg, hogy a második szabadedzésen sem volt jobb a helyzet, de legalább már a spanyol pilótának is volt már érvényes köre. A köridőkről viszont nem is érdemes beszélni, annyira rosszak voltak.

Newey elárulta, hogy Stroll autóján új megoldást próbáltak ki:

„Ma Lance autóján egy másik megoldást teszteltünk. Jelenleg is elemezzük az adatokat, hogy segített-e. Az eredmények alapján döntünk arról, mi legyen a folytatásban.”

A vibráció azonban nemcsak technikai kérdés: a pilóták egészségét is érintheti. Newey korábban elmondta, hogy Alonso legfeljebb 25 kört teljesíthet biztonságosan, míg Stroll esetében ez a határ körülbelül 15 kör.

Egyetlen akkumulátor kiesése is katasztrófa lenne

A csapatfőnök szerint a jelenlegi helyzet kifejezetten ijesztő: „Nyilvánvalóan meg kell próbálnunk kezelni a problémát. Kevés az akkumulátorunk: csak az a kettő maradt, ami az autókban van. Ha ezek közül egyet elveszítünk, az óriási gondot jelentene, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk a használatukkal.”

A kérdésre, mennyire reális veszély, hogy az Aston Martin akár a kvalifikáción vagy a futamon sem tud elindulni, Newey így válaszolt:

A kritikus pont az akkumulátorok száma. Néggyel érkeztünk ide, de kettőnél kommunikációs és kondicionálási problémák jelentkeztek, így jelenleg csak kettő működik. A meghibásodási arányunk mellett ez elég ijesztő helyzet.”

A csapat számára különösen rossz hír, hogy új akkumulátort nem tudnak Melbourne-be szállítani.

„Sajnos nem – egyszerűen nincs több” – mondta Newey. „Most egy kicsit tehetetlennek érzem magam”

A brit szakember a Forma–1 történetének egyik legsikeresebb mérnöke, aki autóterveivel összesen 26 világbajnoki címet segített nyerni különböző csapatoknak. Ennek ellenére a mostani helyzet rendkívül frusztráló számára.