Az Aston Martin eredetileg négy Honda-akkumulátorral érkezett meg Melbourne-be, de kettővel komoly problémák léptek fel. Így jelenleg csak az a két egység működőképes, amelyek a két versenyző, Fernando Alonso és Lance Stroll autójában találhatók.
Mindössze két működő akkumulátor maradt. Mi tehet az Aston Martin?
„Folyamatos problémáink vannak az akkumulátorral” – mondta Newey.
Megjelent egy új hiba is, ami az akkumulátor és a vezérlőrendszer közötti kommunikációval kapcsolatos. De az alapvető gond továbbra is a vibráció, amellyel még mindig küzdünk.”
A gondok már a téli teszteken is jelentkeztek, és most a szezonnyitón is éreztették hatásukat.
Szinte alig tudtak pályára menni
A problémák miatt Alonso az első szabadedzésen egyetlen kört sem tudott teljesíteni, míg Stroll mindössze három körig jutott. Az istálló ezért kénytelen minden egyes futott kört nagyon óvatosan kezelni. Főleg, hogy a második szabadedzésen sem volt jobb a helyzet, de legalább már a spanyol pilótának is volt már érvényes köre. A köridőkről viszont nem is érdemes beszélni, annyira rosszak voltak.
Newey elárulta, hogy Stroll autóján új megoldást próbáltak ki:
„Ma Lance autóján egy másik megoldást teszteltünk. Jelenleg is elemezzük az adatokat, hogy segített-e. Az eredmények alapján döntünk arról, mi legyen a folytatásban.”
A vibráció azonban nemcsak technikai kérdés: a pilóták egészségét is érintheti. Newey korábban elmondta, hogy Alonso legfeljebb 25 kört teljesíthet biztonságosan, míg Stroll esetében ez a határ körülbelül 15 kör.
Egyetlen akkumulátor kiesése is katasztrófa lenne
A csapatfőnök szerint a jelenlegi helyzet kifejezetten ijesztő: „Nyilvánvalóan meg kell próbálnunk kezelni a problémát. Kevés az akkumulátorunk: csak az a kettő maradt, ami az autókban van. Ha ezek közül egyet elveszítünk, az óriási gondot jelentene, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk a használatukkal.”
A kérdésre, mennyire reális veszély, hogy az Aston Martin akár a kvalifikáción vagy a futamon sem tud elindulni, Newey így válaszolt:
A kritikus pont az akkumulátorok száma. Néggyel érkeztünk ide, de kettőnél kommunikációs és kondicionálási problémák jelentkeztek, így jelenleg csak kettő működik. A meghibásodási arányunk mellett ez elég ijesztő helyzet.”
A csapat számára különösen rossz hír, hogy új akkumulátort nem tudnak Melbourne-be szállítani.
„Sajnos nem – egyszerűen nincs több” – mondta Newey. „Most egy kicsit tehetetlennek érzem magam”
A brit szakember a Forma–1 történetének egyik legsikeresebb mérnöke, aki autóterveivel összesen 26 világbajnoki címet segített nyerni különböző csapatoknak. Ennek ellenére a mostani helyzet rendkívül frusztráló számára.
„Ez egy olyan pillanat, amikor egy kicsit tehetetlennek érzem magam” – ismerte el.
Nagyon komoly motorproblémánk van, és mivel alig tudunk pályára menni, az autóról sem szerzünk adatokat. Nagyon kevés információnk van a kocsiról.”
A helyzetet az is bonyolítja, hogy alacsony üzemanyag-terheléssel sem tudnak sokat futni, mert az üzemanyag részben csillapítja az akkumulátorra ható vibrációkat.
„Ez egy önmagát erősítő probléma” – fogalmazott. Newey szerint a fő feladat most a vibráció csökkentése, ami a Honda erőforrásából ered.
„A Hondánál egyértelműen azon dolgoznak, hogy csökkentsék a vibrációt. Ez azonban nem gyors megoldás lesz, mert alapvető kiegyensúlyozási és csillapítási fejlesztéseket igényel.”
A csapatnál hatalmas nyomás nehezedik a dolgozókra is: „A szerelőink ma hajnal négyig dolgoztak, teljesen kimerültek. A gyár rengeteget segít, de ezt a problémát minél gyorsabban meg kell oldanunk.”
Az Aston Martin számára így az Ausztrál Nagydíj nem a teljesítményről, hanem a túlélésről szól: a cél egyelőre az, hogy mindkét autó egyáltalán rajthoz állhasson a szezon első futamán.
