Megdöbbentő hírek jelentek meg Adrian Newey esetleges lemondásával kapcsolatban. Az Aston Martin Forma-1-es csapata ezekre reagálva hivatalos bejelentést tett, melyben tisztázta a csapatfőnök körüli helyzetet.

Problémákkal teletűzdelve indult az Aston Martin 2026-os szezonja a Forma-1-ben. A Honda új erőforrásának vibrációs anomáliája miatt az autó megbízhatósága komoly kérdéseket vet fel, a sanghaji hétvégén Fernando Alonso és Lance Stroll is kiesett. Mindennek tetejébe a csapatfőnöki posztot betöltő Adrian Newey távozásának lehetősége is felmerült a nemzetközi sajtóban, a brit csapat pedig úgy érezte, erre sürgősen reagálnia kell.

Adrian Newey vezetésével egyelőre szenved az Aston Martin
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Adrian Newey lemond az Aston Martin csapatfőnöki posztjáról?

A legendás tervező utódjaként több név is felmerült, a McLaren korábbi vezetőjét, Andreas Seidlt, valamint az Audi jelenlegi csapatfőnökét, Jonathan Wheatleyt is összeboronálták a brit alakulattal. A silverstone-i bázisú gárda aztán hamar megelégelte a találgatásokat, majd egy hivatalos nyilatkozat formájában igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. 

A csapat nem kíván reagálni a felsővezetéssel kapcsolatos sajtótalálgatásokra. Továbbra is Adrian Newey irányítja az alakulatot csapatfőnökként és ügyvezető technikai partnerként” 

– idézte a Motorsport a témát rövidre záró Aston Martin közleményét.

Aston Martin mechanics work during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 1 2026 in Sakhir, Bahrain, on February 18, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Komoly gondokkal küzd az Aston Martin
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az Aston Martinnál a súlyos technikai gondok miatt a futamok teljesítése is gondot jelent, az akkumulátor által generált vibráció pedig még maradandó idegkárosodást is okozhat a pilótáknak. A csapat versenyzői két futam után szerzett pont nélkül állnak, ami a jelenlegi körülmények fényében nem tekinthető meglepőnek.

